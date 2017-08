SPORT: Marian Târşa: Am emoţii pentru acest debut!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mijlocaşul under 21 din lotul FC Botoşani, Marian Târşa a declarat că are emoţii înaintea confruntării de pe Naţional Arena cu FCSB.

„Am emoţii ca oricare fotbalist la fiecare meci. Am emoţii pentru că a trecut aproape un an de zile de când nu am mai jucat un meci oficial în liga I, a fost un an complicat pentru mine, cu o accidentare dură, dar în acelaşi timp mă bucur de încrederea antrenorului, a jucătorilor şi sper să intru şi să fac o treabă bună. Sunt jucători de calitate, dar nu trebuie să ne temem, sunt şi ei jucători profesionişti, dar noi când intrăm pe teren trebuie să ne facem treaba şi să fim concentraţi”, a declarat Marian Târşa.

Fostul mijlocaş al Iaşului, care va fi titular duminicîă având în vedere absenţele lui Fulop şi Moruţan, a spus că săptămâna aceasta toţi coechipierii şi cei din conducerea tehnică l-au încurajat, iara ceste lucruri i-au dat un moral bun pentru acest meci cu FCSB.

„Cred că mi-am făcut treaba destul de bine săptâmana aceasta şi trebuie să profit de această şansă. Mă simt foarte bine atât din punct de vedere fizic cât şi medical. La început când am venit a fost destul de greu, dar pe parcurs m-am acomodat cu echipa şi mi-am revenit şi fizic şi psihic. Săptămâna aceasta toţi m-au încurajat, au fost alături de mine. Sper să nu-i dezamăgesc”, a adăugat Marian Târşa.