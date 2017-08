SPORT: Tecău şi Rojer s-au calificat în finala de dublu de la Winston-Salem

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău și olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, joi, în finala probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 664.825 dolari, după o victorie facilă în fața cuplului Brian Baker (SUA)/Nikola Mektic (Croația/N. 4), cu 6-1, 6-0. Favoriții numărul doi ai probei au obținut victoria după doar 51 de minute de joc. Tecău și Rojer, în revenire de formă, și-au asigurat un cec de 19.260 dolari și 150 de puncte ATP. În ultimul act, Tecău și partenerul său vor înfrunta cuplul chiliano-argentinian Julio Peralta/Horacio Zeballos. Pentru român va fi a 48 finală de dublu pe care o va disputa în carieră. Horia Tecău are 31 de titluri câștigate la dublu și 17 finale pierdute. A câștigat 14 titluri alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, București, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing și Valencia, două în 2015 la Rotterdam, Wimbledon și Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, și în 2017, la Dubai și Geneva), pierzând patru finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney și Nisa și în 2016 la Cincinnati. Are și trei titluri cu Max Mirnîi (București, s-Hertogenbosch, Beijing — toate în 2013), zece alături de Robert Lindstedt (2012 — București, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 — Bastad, Casablanca, 2010 — New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch și Casablanca). Horia a mai câștigat în 2011 alături de Victor Hănescu (Acapulco) și belgianul Dick Norman (Zagreb), în 2010 alături de Marcus Daniell (Auckland), iar în 2016 acesta alături de Florin Mergea la București. Horia a ieșit învingător în 2012 și în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands). Horia Tecău pierdut 17 finale la dublu: în 2016 la Cincinnati, 2015 la Sydney și Nisa, în 2014 la Rotterdam, toate alături de Rojer, în 2013 la Sydney și Delray Beach, ambele alături de Max Mirnîi, în 2012 la Rotterdam, Madrid și Wimbledon, 2011 la Beijing, Washington, Wimbledon, s-Hertogenbosch, Brisbane, 2010 la Wimbledon, toate alături de Lindstedt, și în 2009 la Stuttgart (alături de Hănescu) și la Kitzbuehel (pereche cu Andrei Pavel). De asemenea, Tecău a fost învins în finala probei de dublu mixt în 2014 la Australian Open, alături de Sania Mirza (India).