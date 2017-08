NAŢIONAL: Comisia parlamentară de control a activităţii SRI s-a reunit

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Membrii Comisiei parlamentare de control a activității SRI s-au reunit, luni, pe final de vacanță parlamentară pentru a discuta despre rectificarea bugetară, dar și despre faptul că fostul director adjunct, Florian Coldea, predă la Academia Națională de Informații. "Am făcut o solicitare la SRI care privește încadrarea pe postul de conferențiar universitar la Academia Națională de Informații a dlui Florian Coldea. Am cerut să ni se comunice care a fost procedura legală de ocupare a acestui post și să ne fie puse la dispoziție documentele din care să ne lămurim dacă dl Coldea îndeplinește condițiile pentru un asemenea post didactic. De asemenea, am avut o discuție și am solicitat SRI să ne trimită punctul de vedere legat de comunicarea anumitor informații de la DNA către SRI - respectiv solicitările de monitorizare a postului Antena 3 și RDS&RCS. Vom vedea care a fost temeiul legal al acestui schimb de informații și în ce măsură au fost respectate dispozițiile legale care privesc activitatea SRI", a declarat Adrian Țuțuianu, la finalul ședinței.Președintele Comisiei SRI a mai spus că subiectul rectificării bugetare va fi luat în discuție săptămâna viitoare. O propunere de rectificare a bugetului Comisiei este în lucru în acest moment.Este una dintre ultimele ședințe pe care o va conduce Adrian Țuțuianu - în prezent, ministru al Apărării. Când va începe sesiunea parlamentară el va fi schimbat din funcție, cel mai probabil, de Claudiu Manda, un alt lider PSD. Se va discuta despre mai multe teme controversate. Unul dintre ele se referă la Florian Coldea, cel care deși a trecut în rezervă, predă acum la Academia Națională de Informații. Parlamentarii vor să afle dacă el continuă să ia pensie și salariu. Totodată, se va discuta și despre faptul că DNA ar fi trimis date din interceptări către două direcții ale SRI într-un dosar care îl vizează pe Radu Mazăre, a transmis corespondentul TVR Andreea Dumitrescu de la Palatul Parlamentului. Membrii Comisiei SRI vor discuta și despre o eventuală alocare de noi fonduri acestui serviciu la rectificarea bugetară.