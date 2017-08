NAŢIONAL: Traficanţi de migranţi prinşi la frontiera cu Serbia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Polițiștii de frontieră din sectorul Moravița au folosit armamentul din dotare pentru a opri două mașini care transportau ilegal migranți afro-asiatici, călăuziți de un cetățean sârb, și care au spart barajul format de polițiștii români, un polițist fiind rănit ușor. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Moravița au depistat în zona de competență 12 cetățeni afro-asiatici, călăuziți de un cetățean sârb, care au încercat să treacă ilegal frontiera din Serbia în România. Misiunea polițiștilor de frontieră români a avut loc în cadrul unei acțiuni privind combaterea traficului de migranți în zona de frontieră Moravița-Denta, ocazie cu care au organizat un filtru pe E 70, la ieșirea din localitatea Denta. ''Polițiștii de frontieră din filtru au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea a două autoturisme despre care existau suspiciuni că transportau migranți din zona de frontieră către municipiul Timișoara. Șoferii acestor autoturisme nu au oprit la semnalele polițiștilor și au trecut în viteză prin baraj, punând în pericol integritatea acestora, rănind ușor un polițist și avariind totodată mai multe autoturisme ale instituției'', arată un comunicat al Poliției de Frontieră Timișoara, remis, luni. Pentru a reuși imobilizarea autoturismelor și a șoferilor acestora, polițiștii de frontieră au folosit armamentul din dotare, inițial prin tragerea în plan vertical a două focuri de armă, apoi au țintit pneurile autoturismelor în cauză, reușind să oprească una din mașini. În același timp, prin ricoșeu, au fost rănite două persoane, pasageri ai autoturismelor ai căror șoferi nu au oprit la control. Cele două persoane, de origine afro-asiatică, au fost transportate de urgență la spital, pentru a li se oferi îngrijiri medicale. În urma acțiunii polițiștilor de frontieră au fost reținuți 12 cetățeni afro-asiatici și un cetățean sârb, șoferul uneia dintre mașini. Persoanele în cauză au fost duse la sediul sectorului poliției de frontieră pentru cercetări, totodată fiind extinse verificările și întărit dispozitivul de supraveghere pentru depistarea tuturor persoanelor implicate. Polițiștii de frontieră continuă cercetările față de cetățeanul sârb, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți, iar față de cetățenii afro-asiatici, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat.