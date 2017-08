SPORT: Cornel Şfaiţer: Sunt dezamăgit!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că deşi a câştigat cu 2-0 meciul de pe Naţional Arena, FCSB nu l-a impresionat cu nimic.

„FCSB nu m-a impresionat ca joc, nu m-a impresionat chiar cu nimic. Am avut și noi câteva șanse de a marca. Sunt dezamăgit. Am avut câteva oportunităţi dar am făcut acele greşeli individuale. Am intrat cu frică, nu trebuia să se ajungă la acea lovitură liberă. S-au făcut greşeli în lanţ. Au avut câteva execuţii individuale. Nici noi nu am fost ce trebuia. Dinamo ne-a pus mari probleme dar am avut altă atitudine, determinare. Era un moment bun de a obţine un rezultat pozitiv pentru că nici ei nu au omogenitate. Ne-au lipsit şi câţiva jucători. Cu Stelian Cucu la mijloc aveam altă linişte. Speram că putem mai mult în meciul cu FCSB dar asta e. Urmează o pauză în care Costel Enache are timp să pregătească echipa şi sperăm să abordăm bine următoarele cinci meciuri din acest tur de campionat”, a declarat Cornel Şfaiţer.