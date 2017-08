LOCAL: Pompierul maratonist încearcă să cucerească Patagonia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Plutonierul major Iulian Rotariu, pompierul botoşănean care în 2016 a alergat 500 de kilometri în deşerturile Gobi şi Atacama și 420 de kilometri, de la Sofia la București, iar 2017, 250 de km în deșertul Kalahari din Namibia, se pregăteşte de o nouă provocare. Subofițerul a început demersurile pentru a participa la un nou ultramaraton, respectiv ”Roving Race”, care se va desfășura în Patagonia (Argentina), în perioada 12 – 19 noiembrie 2017. La fel ca și celelalte trei ultramaratoane la care a participat, respectiv ”Gobi March” (China, în iunie 2016), Atacama Crossing” (Chile, în octombrie 2016) și ”Sahara Race” (în mai 2017) și unde s-a clasat pe locul I la categoria lui de vârstă şi locul IV la general la ”Gobi March” și ”Sahara Race”, respectiv locul VI la general, la cursa din deşertul chilian, ”Roving Race” din Patagonia se clasează în primele zece curse din lume ca dificultate. Cursa ”Roving Race Patagonia 2017” se va desfăşura în cea mai faimoasă și neîmblânzită regiune din America de Sud, dominată de munții Anzi. Alergarea va fi într-o zonă exclusiv muntoasă, cu lacuri și dune de nisip, la o altitudine de 3000 de metri, unul din locurile din lume unde se pot face insolație și degerături în aceeași zi. Şi de această dată, Iulian Rotariu va alerga în spirit caritabil, 250 de kilometri în șapte zile, pentru a face cunoscută şi a sprijini „Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism din Botoşani”, succesul lui însemnând încă un pas pentru integrarea acestor copilaşi. Perseverenţa colegului nostru pentru ocuparea podiumului are ca beneficii asigurarea celor necesare copiilor cu astfel de afecţiuni, din dorinţa de a le oferi o copilărie fericită şi un mediu propice dezvoltării. Zilnic va alerga câte un maraton, aproximativ 43 de km, iar în a 5 –a zi va alerga aproape 80 km. Pentru a putea ajunge la start, subofiţerul are nevoie de susţinerea semenilor, costurile fiind destul de ridicate pentru posibilităţile lui materiale. Pentru a se putea înscrie şi a avea asigurate toate cele necesare, el are nevoie, însă, de un buget minim în valoare de 8.000 de euro. Pompierul maratonist Iulian Rotariu a deschis două conturi, la Banca Transilvania, în care să se poată face donaţiile pentru a-l sprijini să participe la ultramaraton, acestea fiind :RO30BTRLEURCRT0357479301 – pentru euro şi RO80BTRLRONCRT0357479301 – pentru lei. Întrucât a participat și a terminat trei din cele patru ultramaratoane organizate de „4 Deșerturi”, pompierul botoșănean a primit din partea organizatorilor permisiunea de a se înscrie la ultramaratonul ”The Last Desert”, care se va desfășura în Antarctica, în noiembrie 2018.