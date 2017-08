NAŢIONAL: PNL cere premierului să prezinte în Parlament date despre situaţia economiei româneşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Partidul Național Liberal a cerut, marți, premierului Mihai Tudose să prezinte pe 4 septembrie în Parlament date exacte despre situația economiei românești, dar și la nivelul fiecărui minister. Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a anunțat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, că PNL dorește ca această informare să fie publicată în Monitorul Oficial. Turcan a reamintit că ministerului Finanțelor i-au fost transmise deja două solicitări în vederea organizării unor dezbateri publice în Parlament, dar că acestea au fost respinse. "Nu a existat într-un guvern o lipsă mai mare de logică elementară și de înțelegere a modului în care funcționează economia românească. Ca urmare, solicităm Guvernului României să prezinte Parlamentului date exacte privind execuția bugetară pe ministere, deficitul actualizat, inclusiv deficitul fondului de pensii, stadiul investițiilor publice, pe capitole și pe ministere. Considerăm că Guvernul ascunde date esențiale și, de asemenea, considerăm că domnii Dragnea, Tudose, Tăriceanu, prin incapacitatea și iresponsabilitatea de care dau dovadă, conduc România spre o criză, exact ca în anul 2008-2009. Altfel nu se explică această goană furibundă pentru a stoarce mediul privat de ultimele resurse", a spus Turcan. Raluca Turcan a declarat că actualul Guvern a "scăpat hățurile", că situația economică este "ieșită complet din parametrii normali" și că sunt ascunse date oficiale privind realitatea economică a României. "PNL consideră că Guvernul Tudose ascunde în mod deliberat date despre execuția bugetară și despre banii publici în general. Am văzut în ultima vreme foarte multe inepții, inclusiv din gura premierului Tudose, care vorbea despre randament pentru Pilonul I, în condițiile în care în Pilonul I se redistribuie, iar termenul de randament este asimilat acumulării. De asemenea, am văzut dând exemplu un sistem și un pilon de pensii care este într-un grav deficit. Mai mult, este destul de greu pentru membrii cabinetului Tudose să înțeleagă: fondurile care administrează Pilonul II de pensii sunt tocmai fonduri care susțin Pilonul I, astfel încât statul să poată să plătească aceste pensii", a precizat ea. Turcan a mai apreciat că Guvernul îndreaptă România spre "un scenariu asemănător celui de criză". Ea a adăugat că situația actuală este una "paradoxală", caracterizată în același timp de creștere economică, deficit în creștere, stat care "jupoaie firmele private" și investiții publice "aproape de zero". "Undeva lucrurile se fracturează, undeva lucrurile nu merg. Practic, nicio investiție serioasă nu va rămâne după Guvernul PSD-ALDE și după ce banii vor fi dispărut vor apărea domnii Tudose, Dragnea și Tăriceanu spunând că altcineva este vinovat. E o piesă pe care am mai văzut-o. Situația este gravă și tocmai lipsa unor informații credibile, clare, prezentate Parlamentului alimentează suspiciunile că România se îndreaptă spre o criză economică", a spus Raluca Turcan. Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a apreciat că toți cei care asistă la această situație fără să ia măsuri sunt la fel de vinovați, fie că e vorba de oameni politici, instituții sau patronate. Ea a atras atenția asupra legii răspunderii ministeriale, conform căreia "constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2-12 ani următoarele fapte săvârșite de membrii Guvernului (...) prezentarea cu rea credință de date inexacte Parlamentului sau președintelui României, cu privire la activitatea Guvernului". Totodată, refuzul nejustificat de a prezenta Parlamentului informațiile și documentele solicitate, în cadrul activității de informare a Legislativului, se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani.