SPORT: Vacanţă pentru jucătorii FC Botoşani!

Costel Enache, antrenorul principal al FCBotoşani a profitat de pauza competiţională din Liga I cauzată de acţiunile loturilor naţionale şi le-a dat liber elevilor săi până joi.

„Până joi au liber. De joi ne reveem la antrenamente şi reluăm munca. Băieţii chiar avea nevoie de câteva zile libere. Aşa cum am mai spus, sunt mulţumit de cum am început campionatul, de ce am realizat până acum”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.

După opt etape din acest campionat, FC Botoşani se află pe locul 4 în clasament cu 16 puncte, la trei puncte de liderul CFR Cluj şi la două de CSU Craiova şi FCSB, formaţii ce ocupă locurile 2 şi 3 în liga I.