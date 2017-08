NAŢIONAL: Accident mortal în Vaslui

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din comuna vasluiană Muntenii de Sus, care conducea o motocicletă cu viteză excesivă, a decedat, în noaptea de marți spre miercuri, în urma unui accident de circulație, după ce a fost lovit de o mașină. Potrivit polițiștilor, din accident a rezultat și rănirea gravă a altui tânăr de 21 de ani, care era, de asemenea, pe motocicletă. "Evenimentul a avut loc chiar în fața Spitalului de Urgență Vaslui. Un autoturism nu a acordat prioritate și a intrat în coliziune cu o motocicletă care circula cu viteză foarte mare. În urma impactului violent, conducătorul motocicletei a decedat pe loc, iar un alt pasager din motocicletă a fost rănit grav. Conducătorul auto al mașinii nu a fost rănit. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă", a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. Conducătorul auto mergea cu mâncare la soția sa, care este de profesie medic și care era de gardă la Spitalul Județean de Urgență. Conform martorilor, cei doi tineri de pe motocicletă circulau cu viteză de aproximativ 150 km/h. Impactul a fost atât de puternic, încât tinerii au fost aruncați în aer câțiva metri. Cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui nu au așteptat ca victimele să fie transportate cu ambulanța la spital, ci au ieșit în fața unității sanitare pentru acordarea de îngrijiri. "Când am auzit bubuitura puternică, am luat ce am putut mai repede și am mers la locul producerii accidentului. Am găsit două victime, dintre care una în stop cardiorespirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare, tânărul nu a putut fi salvat", a declarat dr. Gabriel Olaru, din cadrul UPU Vaslui. Sosite la spital, unele rude ale victimelor au devenit agresive, fiind necesară intervenția jandarmilor.