NAŢIONAL: Ministrul Justiţiei va trimite proiectul de modificare a legilor Justiţiei la CSM

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat că va trimite miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii proiectul de modificare a legilor Justiției, nu însă și la parchete, susținând că procurorii "nu fac legi". "Nu l-am trimis și nu îl trimit la Ministerul Public și nici la componentele sale, pentru că avizatorul e CSM, care are secție de procurori, de judecători, și CSM care e garantul independenței justiției și avizator pe legile Justiției. (...) Trimit proiectul de lege la CSM, aștept să îl primim înapoi, îl trimit la Guvern și de acolo începe procedura decizională. Ministerul Justiției este inițiator. Am pus în dezbatere toate problemele sau principalele probleme, direcții, pe data de 23 august, de posibile modificări la pachetul de legi privind Justiția. Fac o precizare. Discursul s-a schimbat. Până acum se vorbea de lipsă de transparență, de consultare. Dumneavoastră știți bine că, astăzi, pachetul de legi pleacă pentru a treia oară la CSM", a declarat Tudorel Toader, într-o conferință de presă la MJ. Răspunzând unor critici formulate de șefii parchetelor, Toader a spus că procurorii nu fac legi. "În procedura de adoptare a unei legi, fiecare are rolul lui constituțional. Ministerul inițiază proiectul de lege, cu dezbatere publică, Guvernul și-l însușește, aprobă, eventual cu modificări, după care, dacă trece de Guvern, proiectul de lege se duce în Parlament. În acest parcurs, fiecare participant la elaborarea unei legi trebuie să își respecte limitele de competență constituțională. Procurorii nu fac legi. Eu nu am știut că avem un Parlament tricameral. Un Parlament cu Senat, Camera Deputaților și procurori care să voteze legi. Știu că procurorii aplică legea. CSM, care are secție de procurori, este cel care avizează conținutul propunerii legislative", a adăugat Toader.