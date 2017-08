NAŢIONAL: Autorităţile române au capturat 25 de milioane de ţigări de contrabandă în perioada de vară

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Autoritățile române au capturat peste 25 milioane țigări de contrabandă în perioada de vară, cu 15 milioane mai puțin decât în intervalul martie - mai, iar valoarea totală a capturilor s-a cifrat la 23 milioane de lei, față de cele 30 de milioane de lei din primăvară, potrivit datelor publicate pe site-ul campaniei www.stopcontrabanda.ro. Datele arată că autoritățile au reușit zilnic să împiedice să ajungă pe piața neagră din România peste 15.000 de pachete de țigări de contrabandă în perioada de vară. Cel mai recent studiu Novel Research arată că în luna iulie 2017 nivelul contrabandei a crescut cu circa 1 punct procentual față de luna mai 2017, depășind pragul de 16%. Potrivit sursei citate, impactul creșterii nivelului contrabandei cu circa 1 punct procentual asupra bugetului de stat este semnificativ, deoarece fiecare punct procentual de piață neagră înseamnă aproximativ 40 milioane de euro neîncasați anual de către stat sub formă de taxe și accize. "Creșterea contrabandei cu țigări cu un punct procentual, în numai două luni de zile, se traduce în pierderi importante pentru bugetul de stat, pentru jucătorii corecți, plătitori de taxe și impozite, și pentru cei aproape 50.000 de români care lucrează pe întregul lanț de distribuție și aprovizionare al industriei tutunului", a declarat Ileana Dumitru, director Juridic și Relații Publice al British American Tobacco România. Reprezentanții companiei precizează că, încurajați de profiturile mari pe care le aduce traficul ilicit de țigări, contrabandiștii devin din ce în ce mai ingenioși în metodele de forțare a granițelor. "Pachetele de țigări sunt ascunse în bidoane de detergent lichid, baxurile de țigări sunt transportate peste Prut folosind lansete de pescuit și deltaplane, sunt dosite în caroseria autoturismelor, sau ascunse în trenuri de marfă și chiar în nave sub pavilion străin", se arată în comunicat. Regiunile cele mai afectate de fenomenul contrabandei cu țigări rămân județele din Nord-Estul României, iar ultimul studiu realizat de compania Novel Research scoate la iveală că în luna iulie a acestui an aici s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al contrabandei din România, 38,4% din piață, în creștere cu 1,1 puncte procentuale față de nivelul atins în mai 2017. Conform sursei citate, regiunea de Nord-Vest este singura în care contrabanda cu țigări a scăzut în ultimele două luni, până la 11,3% din piață. În ultimele luni, în județe precum Bihor, Satu Mare și Maramureș, autoritățile au destructurat mai multe rețele de crimă organizată care aveau drept principală activitate traficul ilicit de țigări. România este una dintre cele mai afectate țări din Uniunea Europeană de contrabanda cu țigări, a doua din Europa de Est, după Polonia. Nivelul pieței negre din România este mult peste media europeană de 9%, iar regiunea cea mai afectată de contrabanda cu țigări rămâne în continuare Nord-Estul țării. Aici se află granițele cu Ucraina și Republica Moldova, principalele țări de origine pentru țigările de contrabandă ce ajung sa fie consumate în România. România are în total 2.000 de km de graniță cu țări non-UE, în care prețul tutunului poate fi de până la 6 ori mai mic decât în România. Traficul ilicit de țigări prejudiciază anual statul român cu peste 650 milioane de euro (aproximativ 3 miliarde de lei). În ultimii 7 ani (2010-2016) statul român a pierdut 4,8 miliarde de euro (aproximativ 21,6 miliarde de lei), piața neagră fiind în creștere cu 27% între 2011 și 2016. Fiecare container de țigări ilegale înseamnă 1 milion de euro profit pentru rețelele de contrabandă.