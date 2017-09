NAŢIONAL: Proprietăţile lui Sorin Ovidiu Vântu au fost scoase la licitaţie de ANAF

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Trei dintre proprietăţile lui Sorin Ovidiu Vîntu sunt scoase la licitaţie de ANAF. Este vorba despre complexul hotelier Lebăda, complexul hotelier Sulina şi o proprietate de aproape 2 mii de metri pătraţi din Mihăileşti. Cele trei proprietăţi, care au aparținut lui Sorin Ovidiu Vîntu, sunt confiscate în celebrul dosar FNI, cel în care statul are de recuperat peste 450 de milioane de lei. În dosarul FNI au fost păgubiţi 155.000 de români. Complexul hotelier Lebăda, situat pe brațul Sulina, cu o suprafață de aproape 4 hectare, are prețul de pornire la licitație de 1,6 milioane de euro. Complexul hotelier Sulina are o suprafață de 1,4 hectare și un preț de pornire la licitație de aproape 1 milion de euro. Proprietatea lui Vîntu din Mihăilești este scoasă la licitație de ANAF cu un preț de pornire de 60 de mii de euro.