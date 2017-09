SPORT: Cristoph Daum se gândeşte să plece de la naţională

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tehnicianul german Christoph Daum a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că are îndoieli dacă e bine să mai continue în funcția de selecționer al echipei naționale de fotbal a României, precizând că simte că soarta sa depinde de fiecare meci.

"Am îndoieli și eu dacă e bine să mai continui. Și uitați de bani, nu e vorba despre așa ceva. Dar am și eu o limită, iar când va veni, voi demisiona. Nu aș spune că a venit această limită. Dar aceste mici lucruri, acum vine o săgeată, apoi un glonț, iar apoi un cuțit în spate... Scopul meu în viață nu este să trăiesc cu toate aceste atacuri și aceste dureri. Nu este ușor să fii mereu pozitiv și optimist. Viața mea nu înseamnă numai să gestionez aceste atacuri. Acum trebuie să mergem în Muntenegru și după acel meci vedem exact cum stăm. Și poate va fi mai ușor chiar și pentru federație, pentru că dacă nu vom mai avea șanse de calificare va dori să facă o schimbare, este posibil. Acum simt că soarta mea ca selecționer depinde de fiecare meci. Eu am o responsabilitate față de echipa națională, față de jucători și chiar față de viitorul fotbalului românesc. Poate nu se vede ce facem aici pentru că vă uitați numai la rezultate și la faptul că avem 9 puncte. Dar puteam avea 13 puncte, iar asta nu are nicio legătură cu faptul că România are un antrenor străin", a spus el.

Întrebat ce le răspunde celor peste 27.000 de suporteri care i-au scandat "Demisia" la finalul partidei cu Armenia, Daum a răspuns: "Trebuie să lăsăm să treacă măcar 24 de ore, am învățat să nu reacționez pe moment. Sunt acești oameni (n.r. — prezenți la meciul cu Armenia) reprezentativi pentru România? Întreb și eu. Am un an de când sunt atacat la foc continuu. Înțeleg că se pregătește o campanie mediatică împotriva mea și că se strâng informații din Germania. Pot să spun însă că eu nu vreau să fug, nu vreau să renunț, nu am făcut asta niciodată. Uneori mă gândesc și eu ce e mai bine pentru fotbalul românesc și pentru dezvoltarea echipei naționale. Firește, dacă aș fi avut contract până în 2020 acum aș fi putut să ignor aceste scandări ale fanilor. Dar acum este o altă situație. Ce pot să le răspund acestor oameni? Aș întreba și eu, au învățat să fie răbdători? Sau vor totul ieri? Nu e ușor, dar trebuie să trecem împreună prin aceste dificultăți pentru un viitor mai bun. Nu vreau să vorbesc negativ despre fotbalul românesc, el este așa cum este. S-a văzut în confruntările internaționale câți dintre jucători reușesc să evolueze meci de meci la un nivel înalt. Dar eu pot pleca și mâine dacă aveți o alternativă care poate garanta mai mult succes la echipa națională".

Spectatorii prezenți, vineri seara, pe Arena Națională i-au cerut demisia selecționerului Christoph Daum în finalul meciului cu Armenia, atât la scorul de 0-0, cât și după marcarea golului victoriei în prelungiri de către Alexandru Maxim.

Echipa națională de fotbal a României a învins selecționata Armeniei cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe Arena Națională din București, într-o partidă din cadrul Grupei E a preliminariilor CM 2018.

România, aflată pe locul patru în clasament, la șapte puncte de liderul Polonia și la patru de Danemarca și Muntenegru, are programat următorul meci, luni, cu Muntenegru, la Podgorica (ora 21,45).

