NAŢIONAL: Câini folosiţi în terapia copiilor cu nevoi speciale la Vaslui

Sunt oameni a căror meserie este să răspândească fericire. Stau în colțul lor de lume îndeplinindu-și menirea, nu-s subiect de știre decât arareori și poate nici nu-și doresc asta, dar sunt rază de lumină pentru semenii lor. Pe câțiva i-am întâlnit la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui, acolo unde funcționează Centrul de Consiliere și Asistență Specializată a Copiilor cu Tulburări de Spectru Autist și Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Copilul cu Dizabilități. Sunt mereu în preajma copiilor cu felurite boli și îi ajută să vorbească, să pășească, să privească ori să simtă. Un pas timid sau un cuvânt nou rostit de copii pot fi adevărate victorii, pentru că angajații centrului au în grijă micuți cu afecțiuni dintre cele mai grave. De câteva luni, alături de angajații centrului sunt implicați în activitățile de terapie și doi pui de labrador, Beni și Ciupa, câini achiziționați în luna decembrie a anului trecut cu banii strânși din sponsorizări. Coordonatorul complexului, Marius Dohotaru, este cel care a avut ideea introducerii terapiei cu animale, lucru care i-a adus și premiul pentru cel mai bun asistent social al anului 2016 din România în domeniul drepturilor și protecției copilului. Știa că în Al Doilea Război Mondial câinii erau folosiți pentru a liniști soldații care luptau pe front, a studiat despre terapia cu animale folosită în alte țări și a pus în practică o idee îndrăzneață la Vaslui. Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui a devenit, astfel, singura instituție de ocrotire din Moldova care folosește o asemenea terapie și printre puținele din țară în care câinii sunt terapeuți pentru copii. "Am achiziționat câinii la sfârșitul anului trecut. O vreme ei s-au jucat, au interacționat cu copiii, cu părinții acestora, dar și cu angajații centrului. Apoi, în perioada aprilie — iunie, au urmat la Satu Mare un program de formare, au fost dresați special pentru a putea ’lucra’ cu copiii cu dizabilități. Copiii i-au primit cu mare bucurie, iar când câinii erau plecați, întrebau mereu unde sunt Beni și Ciupa. Când sunt în preajma copiilor, câinii sunt mereu supravegheați de o persoană pregătită să lucreze cu animalul. Suntem la început de drum, învățăm din mers și cel mai important este că vedem copiii fericiți în preajma lor", a declarat Marius Dohotaru. Toate activitățile din centru se desfășoară de ceva timp în jurul celor doi căței, ajunși un fel de vedete iubite de toată lumea. La vederea lor, copiii se comportă diferit, sunt dezinhibați, dau drumul trăirilor, renasc. Specialiștii au constatat deja că, pentru copiii cu tulburări din spectrul autist (TSA), prezența labradorilor Beni și Ciupa înseamnă foarte mult. "Momentan, în centru avem 35 de copii cu diagnosticați cu TSA. Copii care nu comunicau înainte deloc, socializează atunci când cățeii sunt prezenți. Practic, Beni și Ciupa îi apropie, îi fac să aibă reacții pozitive, să nu mai stea izolați, le stimulează limbajul. În toată povestea aceasta, noi suntem autodidacți, încă ne creăm propriul sistem de lucru. E devreme să cuantificăm rezultate, dar au fost câteva ocazii în care ne-am convins că prezența acestor câini speciali printre copiii noștri nu poate fi decât un lucru benefic. Cel mai frumos moment a fost când un copil de doi ani, diagnosticat cu TSA, care nu vorbise niciodată , a spus ’cuțu’, ’coadă’ sau ’Beni’ atunci când a văzut cățelul", povestește psihologul Cristina Penișoară. Directorul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, Ionel Armeanu Ștefănică, este convins că ideea folosirii animalelor pentru terapie va da roade. "Activitatea este la început și sunt sigur că rezultatele benefice ale acestei noi terapii nu vor întârzia să apară. Am spus mereu că avem specialiști foarte buni, care sunt dedicați muncii lor, care se pregătesc permament și vin cu lucruri noi. În domeniul nostru, dacă nu există pasiune, nu faci nimic, iar oamenii care lucrează la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui au arătat că pun cu adevărat pasiune în ceea ce fac", a declarat Ionel Armeanu Ștefănică. La Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui cei mici vin însoțiți de părinți, petrec câteva ore la terapie, primesc o masă caldă și apoi se întorc acasă. Nu înainte însă de a trece să-i salute pe Beni și Ciupa, noii lor prieteni. "Cățeii aceștia sunt o bucurie în viața copiilor noștri. Copiii s-au obișnuit cu ei, se joacă, vorbesc mereu despre căței. De fiecare dată când venim la terapie, fetița îmi spune să luăm ceva de mâncare pentru Beni și Ciupa", spune mama unei fetițe care vine zilnic la terapie. Blânzi și prietenoși, Beni și Ciupa se comportă ca și cum ar ști că toată activitatea din centru se învârte în jurul lor. Nu se sfiesc să treacă țanțoși printre părinții și copiii care își așteaptă rândul la terapie și nici să-și facă simțită prezența cu câte un lătrat voios și ferm, dar care nu-i sperie niciodată pe micuți. "Ceea ce este cel mai frumos la câinii aceștia este că ei nu mint. Poate un terapeut are o zi mai proastă, poate are problemele sale și zâmbetul său în fața copiilor nu ar fi unul adevărat. Câinii sunt însă mereu sinceri, jucăuși și dornici să interacționeze cu copiii, iar cei mici simt asta și sunt foarte bucuroși în prezența lor. Această relație bazată, în primul rând pe sinceritate, este ceva într-adevăr special", a mai spus Cristina Penișoară. Deși vedete în complexul vasluian de servicii comunitare, Beni și Ciupa nu sunt singurele animale cu care copiii intră în contact. Centrul mai are trei ponei și 30 de iepuri, în prezența cărora copiii sunt la fel de prietenoși și fericiți. Printre vietăți care nu cuvântă, dar și cu oameni dedicați în jurul lor, copiii cu care viața nu a fost deloc blândă au astfel de mici șansa de a învăța să trăiască și să iubească.