NAŢIONAL: Mercedes-Benz România recheamă în service 1.449 de autovehicule

Mercedes-Benz România recheamă în service 1.449 autovehicule, prin trei campanii, cele mai multe rechemări vizând modelele A Class, B Class, CLA, C Class, E Class și GLC, se arată în câteva anunțuri publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). În cazul autovehiculelor A Class, B Class, CLA, C Class, E Class și GLC, Daimler a constatat faptul că la anumite autoturisme limitatorul curentului de pornire ar putea fi suprasolicitat la procedura de pornire. "În cazul în care demaratorul este blocat, ca urmare a unei defecțiuni survenite anterior și, în acest stadiu au fost efectuate tentative de pornire mai multe și/sau mai lungi, în consecință limitatorul curentului de pornire ar putea fi suprasolicitat electric și s-ar supraîncălzi. În cel mai rău caz, componentele din jur s-ar putea aprinde și ar izbucni un incendiu", se arată în document. În cazul acestei campanii de rechemare în service sunt vizate 1.295 autovehicule. De asemenea, firma recheamă și 147 autovehicule Smart, pentru că s-ar putea prelungi treptat cursa manetei frânei de mână, în urma acționării, ca urmare a slăbirii piuliței de reglare a cablului tirant. "În cazul în care s-ar prelungi cursa manetei frânei de mână, este posibil ca frâna de parcare să nu exercite forța necesară pentru a asigura autovehiculul în toate situațiile", menționează sursa citată. O altă campanie se referă la 7 autovehicule Mercedes-Benz GLC, C Class și S Class. "În cadrul monitorizării globale a produselor, Daimler AG a constatat faptul că la anumite autoturisme proporția de amestec a substanțelor din capsele pirotehnice ale întinzătoarelor de centură ar putea să nu corespundă specificației indicate. În cazul unui accident cu activarea întinzătorului de centură față stânga, acesta din urmă ar putea să nu se declanșeze. Prin urmare, nu ar mai fi asigurat efectul de reținere al acestui întinzător de centură", informează documentul.