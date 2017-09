SPORT: Transfer de senzaţie reuşit de FC Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoşani a reuşit un transfer de senzaţie. Gruparea locală l-a înregimentat pe internaţionalul de 19 ani, Răzvan Oaidă care ultima oară a evoluat la Brescia.

Costel Enache, antrenorul principal al echipei a declarat că garantează pentru noul său elev cu care a lucrat în perioada în care a fost selecţionerul echipei naţionale under 18.

Noul mijlocaş al FC Botoşani a spus că acest transfer reprezintă un pas uriaş pentru el şi că îşi doreşte să nu dezamăgească.

„Pentru mine acest transfer este un pas înainte. Mă bucur că am ajuns la Botoşani.Am întâlnit aici o echipă foarte bună cu jucători experiemntaţi. Am întâlnit un grup unit, foarte bun unde se poate lucra foarte bine. Cu Mister (n.r. Costel Enache) mă ştiu de la lotul naţional. Am avut meciuri sub comanda lui şi ştiu cum lucrează şi ce-şi doreşte de la mine. Eu spun că va fi o perioadă foarte bună pentru mine şi pentru careira mea. Vreau să joc aici şi pe urmă voi lua lucrurile pas cu pas. Sunt un jucător căruia îi place să mncească, care îşi odreşte foarte mult şi vreau să fac lucruri foarte bune aici”, a declarat Răzvan Oaidă.

În afara experienţei pe care a avut-o la Brescia, Răzvan Oaidă, care la 19 ani măsoară 1,82 m, a evoluat la Atletico Arad şi la Wolverhampton Wanderers, în Anglia.