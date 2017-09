LOCAL: Edilii botoşăneni au avut oaspeţi din Republica Moldova

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O delegaţie din municipiul Bălţi, condusă de primarul Igor Şeremet, s-a aflat timp de două zile în municipiul Botoşani.

Oficialii din Bălţi au discutat cu edilii botoşăneni pe tema proiectelor de colaborare transfrontalieră, dar au abordat şi subiecte legate de activitatea administraţiei publice locale. "În urma protocolului de colaborare semnat și aprobat în cele două Consilii Municipale Botoșani și Bălți chiar am trecut la treabă. În cele două zile am reușit să lucrăm pe secțiuni și ce este foarte important pentru noi este că am identificat proiecte pe care să le depunem împreună, urmând ca de la stabilirea acestor proiecte fiecare pe partea noastră să lucrăm individual, iar momentul depunerii proiectelor să ne prindă cu proiecte viabile, care pot să ajute ambele comunități", a declarat Cătălin Flutur, primarul municipiului, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit edilului, vor fi întocmite proiecte în baza cărora vor fi solicitate fonduri europene pe domeniile cultură, siguranţă publică, sănătate.

"Am ales domeniul conservarea, securitatea și valorificarea în comun a monumentelor și obiectivelor culturale și istorice și s-a decis elaborarea unui traseu cultural vizându-l pe marele poet Mihai Eminescu. Încercăm să punem în valoare obiective culturale și parte din infrastructură prin acest proiect", a mai spus edilul botoşănean.

Cele două municipalităţi vor realiza un proiect care vizează prevenirea dezastrelor naturale prin punerea la punct a sistemelor de alarmare a populației. Totodată, se ia în calcul şi extinderea sistemului de supraveghere video în Botoşani şi Bălţi.

Un alt proiect vizează colaborarea în dezvoltarea serviciilor de sănătate şi accesul la sănătate, implicate fiind spitalele TBC din cele două municipii.