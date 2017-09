NAŢIONAL: ANA a lansat o campanie naţională de prevenire a consumului de canabis

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Agenția Națională Antidrog (ANA) a lansat marți o campanie națională care își propune să crească nivelul de informare, sensibilizare și conștientizare a populației din segmentul de vârstă 15-64 de ani asupra efectelor consumului de canabis. Campania "#POTALTFEL" va pune accentul pe populația școlară cu vârste între 15 și 24 de ani. Potrivit ANA, beneficiarii direcți ai campaniei sunt 201.216 de persoane din populația generală cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani, care vor primi informații despre efectele consumului de canabis, în urma promovării spotului video al campaniei. Totodată, 42.300 elevi de liceu și studenți cu vârsta între 15 și 24 de ani, 9.250 de tineri din segmentul de vârstă 15-24 de ani și 1.692 de cadre didactice vor fi informate pe tematica consumului de canabis. În cadrul campaniei ANA se vor derula sesiuni de prevenire a consumului de canabis în instituții de învățământ pentru categoria de vârstă 15-24 de ani, activități de informare și promovare a alternativelor de viață sănătoasă în zone în care tinerii își petrec timpul liber, activități de informare în comunitate, cu ocazia marcării Zilei Internaționale Împotriva Traficului și Consumului Ilicit de Droguri 2018. Beneficiarii indirecți sunt estimați a fi 80.000 de elevi și studenți, 3.000 de cadre didactice, precum și peste 100.000 de membri ai comunității. Campania, care va fi implementată până pe 31 iulie 2018, este fundamentată pe Studiul național în populația generală privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, corelativ cu Studiul în populația școlarizată cu vârsta de 16 ani — ESPAD 2015, ce relevă, la nivel național, o creștere a consumului de canabis. Activitatea este finanțată prin Programul național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018. Conform Studiului în populația generală privind consumul de tutun, alcool și droguri (GPS) 2016, realizat de specialiștii ANA, la nivelul populației generale se identifică o prevalență de-a lungul vieții a consumului de canabis de 5,8%. Prevalența în ultimul an a consumului de canabis este de 3,2%, în timp ce, pentru consumul din ultima lună, prevalența se ridică la 1,4%. Consumul de canabis este mai prevalent în rândul bărbaților. Peste o treime dintre respondenți (35%) au început acest tip de consum la vârste relativ mici (sub 19 ani), în timp ce, 43% dintre cei chestionați au declarat debut în consumul de canabis la vârsta de 20-24 ani. Cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani, iar media vârstei de debut este de 21,3 ani. Pentru toate tipurile de prevalență se înregistrează valori mai mari ale consumului de canabis pentru cei din categoria de vârstă 15-24 ani față de cele din rândul populației generale. Dintre cei care au consumat cel puțin o dată în viață canabis, 9,1% au luat cel puțin o dată și cocaină/crack, 6,2% au consumat cel puțin o dată și ecstasy, iar 3,1% au luat cel puțin o dată și heroină. Directorul ANA, Sorin Oprea, a menționat, marți, cu prilejul unei conferințe de presă, că în perioada septembrie-noiembrie 2016 s-a realizat colectarea datelor, eșantionul fiind de 7.200 de persoane și că analiza și interpretarea acestora s-a făcut în 2017. El a precizat că studiul e reprezentativ la nivel național pentru populația din segmentul de vârstă 15-64 de ani. "Există consum de canabis în toată România. Este cel consumat drog la nivel național. De regulă, consumul de canabis la nivelul Capitalei este răspândit în majoritatea locurilor (...) nu avem un fenomen al consumului de droguri în școli, dar sunt foarte mulți elevi care consumă droguri în România și în special canabis (...) poziția noastră este una foarte clară și anume că nu putem discuta sub nicio formă despre legalizarea canabisului", a declarat Oprea.