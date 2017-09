NAŢIONAL: Demisia ministrului Apărării a fost acceptată de premierul Tudose

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Demisia ministrului Apărării Naționale, Adrian Țuțuianu, a fost acceptată de prim-ministrul Mihai Tudose, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.

Ministrul Adrian Țuțuianu a anunțat că i-a lăsat premierului Tudose demisia sa de la conducerea MApN. "Am lăsat o demisie, urmează ca primul-ministru să o aprecieze", a spus Țuțuianu. "Eu am recunoscut în fața premierului că am greșit și în comunicarea cu domnia sa, pentru că nu l-am informat în timp util de această situație, și în al doilea rând că n-am comunicat în cursul zilei de astăzi cu presa (...) datorită programului, nu din alte motive. (...) I-am spus că, dacă asta e o soluție care repară lucrurile, eu mi-o asum pentru că sunt un om serios. Mi-a spus că această analiză o face domnia sa", a arătat Țuțuianu.

Ministrul Apărării a precizat că a avut o întâlnire cu șeful Executivului, în care premierul i-a reproșat modul în care a comunicat în privința salariilor și drepturilor personalului din sistemul militar.

Țuțuianu a dat asigurări că nu există probleme de natură financiară privind plata salariilor din sistemul militar.