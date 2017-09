SPORT: Iftime: Avem un atu extrem de important în lupta pentru play-off!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Finnaţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, crede că cel mai important atu al formaţiei pregătite de Costel Enache în lupta pentru un loc de play-off în acest campionat îl reprezintă forţa şi unitatea grupului dar mai ales jocul bun, constant şi consistent pe care echipa l-a avut sub bagheta lui Enache.

„Am putea spune că avem un atu important în această luptă, iar acest atu este dat de faptul că noi avem jocul nostru constant. Noi chiar jucăm fotbal! Noi trebuie să ne aşezăm ca echipă, una care a demonstrat până acum şi cu Craiova, şi cu Dinamo şi cu FCSB şi cu CFR, că are valoare. Avem ceva în noi care e chiar greu să fie distrus. FCSB a avut noroc cu noi. Ne-a dat un gol dintr-o execuţie extraordinară a lui Budescu, a profitat de o greşeală a portarului nostru, în rest nimic. FCSB nu a avut ocazii cu noi. Am avut noi ocazii care puteau fi fructificate, ceea ce nu am avut nciodată în istroia confruntărilor cu ei”, a declarat Valeriu Ifttime.

După opt etape scurse din acest campionat, FC Botoşani se află pe locul 4 cu 15 puncte.