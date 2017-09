SPORT: Valeriu Iftime: Greul de abia acum începe!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Finanţatorul FC Botoşani, Valeriu Iftime, crede că greul de abia acum începe pentru trupa pregătită de Costel Enache.

Aflată la jumătatea turului pe locul 4 în Liga I în condiţiile în care a scăpat de cei mai grei adversari, gruparea locală va avea parte în această a doua jumătate a turului de campionat de meciuri extrem de grele. Valeriu Iftime crede că adversarii cunosc foarte bine jocul FC Botoşani şi vor fi cu garda sus contra elevilor lui Enache.

„E clar că suntem mulţumiţi însă greul de abia acum începe. Mulţi ar spune că după ce am scăpat de cei mai grei adversari vom avea viaţa uşoară, însă eu vă spun că ne înşelăm dacă spunem că abia acum ne va fi uşor. Eu cred că lucrurile de abia acum vor fi mai greu de pus la punct şi de controlat pentru că echipele vin cu garda pusă, ştiu că suntem o echipă bună cu un anumit stil de joc. Categoric, matematic am putea spune că avem un drum mai uşor dar nu e deloc aşa. Cred în ceea ce spune Costel Enache şi cred foarte mult în stilul său de a anatrena şi a acţiona. Sunt convins că până la finalul sezonului putem face şi puncte multe şi jocuri spectaculoase. Din opt meciuri disputate, în şase am marcat, ceea ce este un lucru pozitiv pentru noi”, a declarat Valeriu Iftime.

În etapa a IX-a a Ligii I, FC Botoşani va întâlni vineri, 8 septembrie pe Municipal echipa Astra Giurgiu de la ora 20:30. Înaintea acestui meci FC Botoşani se află pe locul 4 cu 16 puncte în timp ce giurgiuvenii sunt pe 6 cu 15 puncte.