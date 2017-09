SPORT: Horia Tecău s-a calificat în semifinala probei de dublu mixt la US Open

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău și jucătoarea americană CoCo Vandeweghe s-a calificat în semifinalele probei de dublu mixt la turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, marți, la New York, după ce a învins cuplul Bruno Soares (Brazilia)/Timea Babos (Ungaria), cu 4-6, 6-1, 10-8. Tecău și Vandeweghe s-au impus în fața favoriților numărul patru într-o oră și 6 minute și-au asigurat un cec de 30.000 de dolari. La ediția de anul trecut, Coco Vandeweghe a jucat finala de dublu mixt la US Open alături de compatriotul său Rajeev Ram. Tot anul trecut, Tecău și Vandeweghe au pierdut finala de dublu mixt la Australian Open. Horia are un titlu de Mare Șlem la dublu mixt, cucerit în 2012 la Australian Open, alături de altă americancă, Bethanie Mattek-Sands, și o finală, de asemenea, la Melbourne, jucată alături de indianca Sania Mirza. În semifinale la Flushing Meadows, Tecău și Vandeweghe vor întâlni principalii favoriți, Martina Hingis (Elveția) și Jamie Murray (Marea Britanie), victorioși cu 6-3, 2-6, 10-8 în sfertul jucat contra perechii Abigail Spears (SUA)/Juan Sebastian Cabal (Columbia). Tecău s-a calificat și în semifinale la dublu masculin, alături de olandezul Jean-Julien Rojer, după 6-1, 6-2 cu Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia).