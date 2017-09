INTERNAŢIONAL: Proiect de lege privind abrogarea dreptului european în Marea Britanie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Parlamentul britanic va dezbate joi un proiect de lege guvernamental cu scopul de a stabili ce legi europene vor fi păstrate în dreptul britanic după Brexit și cum acestea vor fi rescrise sau adaptate. Acest proces complex trebuie să marcheze ieșirea din Uniunea Europeană și "revenirea la suveranitatea parlamentului", potrivit ministrului britanic pentru Brexit, David Davis. Dar opoziția denunță o metodă expeditivă care autorizează guvernul de a decide modificările fără aprobare legislativă. Anunțată în 2016 sub numele "Legea abrogării" (Repeal Bill), proiectul de lege a fost redenumit "Legea (retragerii) din Uniunea Europeană". Aceasta prevede abrogarea ’European Communities Act’ din 1972, care a marcat aderarea Regatului Unit la Uniunea Europeană și a stabilit supremația dreptului comunitar în fața dreptului britanic. Intrarea în vigoare a acestui proiect, "unul dintre cele mai importante acte legislative" din istoria țării, potrivit lui David Davis, va marca oficializarea retragerii britanice. Prin respingerea în bloc "Acquis-ului comunitar", adică a legilor europene pe ansamblu la a căror elaborare a contribuit timp de aproape 45 de ani, Marea Britanie se expune la mai multe goluri juridice. Pentru a evita o astfel de situație, proiectul de lege respectiv ar trebui să permită transpunerea unei mari părți din legile europene în dreptul britanic. În fața amplorii acestei sarcini, Ministerul pentru Brexit nu a putut să comunice exact numărul de texte în cauză, anunțând pur și simplu că "peste 12.000 de regulamente europene" se vor aplica în Regatul Unit. Prin urmare, noi legi vor scrise, în timp ce altele vor fi modificate pentru a elimina referințele la normele europene. Adoptarea acestui proiect de lege nu va permite ca toate modificările să fie încorporate simultan. Este vorba doar de a defini principiile fundamentale care vor ghida această activitate și mai ales de a extinde temporar puterile guvernului pentru ca acesta să poată modifica legile care trebuie amendate prin exonerare de la controlul total al parlamentului. În apărarea acestui demers controversat, premierul Theresa May a asigurat că "aceleași reguli vor continua să se aplice în ajunul și a doua zi după Brexit" în special pentru a asigura un grad de stabilitate în lumea afacerilor. Parlamentarilor li se va cere ulterior să "conserve, să amendeze sau să suprime" regulile transpuse, a precizat ea. În Parlamentul de la Westminster, mulți aleși sunt foarte dezamăgiți de această extindere a puterilor executivului. Acest proces de adaptare a legii este decisiv în privința consecințelor pe care le-ar putea avea Brexitul asupra unei game foarte variate de subiecte, mergând de la drepturile lucrătorilor la protecția mediului și protecția consumatorilor. Opoziția este îngrijorată pentru că este redusă la tăcere și vede puterea atribuindu-și dreptul de ajustare a reglementărilor. "Nimeni nu a votat la referendumul pentru Brexit să dea puteri enorme guvernului conservator pentru ca el să schimbe legile pe căi deviate", a avertizat un purtător de cuvânt al Partidului Laburist, principala forță de opoziție. Laburiștii și-au anunțat intenția de a se opune textului, la fel și Partidul Național Scoțian (SNP), pro-UE și independentist. Acestora ar trebui să li se alăture și liberal-democrații (eurofili), care vor respinge proiectul de lege dacă amendamentele lor nu vor fi adoptate. După eșecul la alegerile legislative anticipate din iunie, premierul Theresa May dispune de o majoritate strânsă de 13 voturi datorită alianței cu mica formațiunea ultraconservatoare nord-irlandeză, Partidul Unionist Democrat (DUP, 10 mandate). Îngrijorat de divergențele în rândul conservatorilor, vicepremierul Damian Green a pledat duminică în fața eurofililor, îndemnându-i să respecte "voința poporului" exprimată la referendumul pe tema ieșirii din UE în iunie 2016. Lidera grupului parlamentar al conservatorilor, Anna Soubry, a recunoscut că membrii grupului ar trebui să sprijine proiectul de lege în timpul primul vot planificat pentru luni. Dar a apărat posibilitatea de a prezenta amendamente în timpul examinării în comisii."Aceasta se numește democrație", a declarat ea la BBC.