LOCAL: Ovine sacrificate din cauza screpiei

329 de oi vor fi sacrificate în următoarea perioadă, după ce au fost descoperite la noi în judeţ trei focare de screpie, o boală specifică ovinelor. La început totul a fost tratat ca o suspiciune dar în urma analizelor virusul a fost confirmat „ Cele trei focare sunt în trei localităţi diferite. La Dobârceni a fost descoperi într-o exploataţie care are trei oi, la Ungureni este vorba de 326 de oi iar la Suharău 256 de oi. Asta nu înseamnă că toate erau afectate de virus, doar o parte dintre ele fiind efectiv bolnave. Dar procedura în cauză presupune obligatoriu sacrificarea, uciderea sau genotiparea tuturor animalelor din locaţie. „ a spus Minodora Vasiliu, directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Reprezentanţii instituţiei le-au explicat proprietarilor ce presupune fiecare operaţiune în parte. Astfel, dacă proprietarii din Dobârceni şi Ungureni au ales ca toate animalele să fie sacrificate şi să fie despăgubiţi de către stat pentru fiecare animal, cel de la Suharău a ales genotiparea „ Această operaţiune constă în prelevarea de probe de sânge pentru a verifica fiecare animal în parte pentru a vedea care este rezistentă la screpie. După aflarea rezultatelor genotipării se elimină animalele care prezintă genele ce determină sensibilitate la scrapie și se păstrează pentru reproducție numai acele animale care prezintă rezistența la această boală” mai spun reprezentanţii DSVSA. Din cauza acestei operaţiuni proprietarul are interdicţia de a introduce sau să scoată vreun animal din curtea sa pe o perioadă îndelungată de timp. Screpia este o boală neurodegenerativă, contagioasă, specifică ovinelor şi caprinelor de peste 18 luni, cu o evoluţie extrem de lentă. Cunoscută şi sub denumirea de boală tremurătoare a oilor, aceasta afectează sistemul nervos central al caprinelor şi ovinelor şi se manifestă prin necoordonare în mers şi prurit intens.Chiar dacă screpia nu reprezintă un pericol pentru oameni, specialiştii spun că se impune prudenţă în gestionarea bolii, iar legea interzice expres comercializarea cărnii infectată cu acest virus.