NAŢIONAL: Percheziţii la suspecţie de contrabandă cu ţigări în Vâlcea

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Lucrătorii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, sprijiniți de cei din Argeș, Olt și București, efectuează joi un control direct și nouă percheziții la locuințele unor persoane bănuite de contrabandă cu țigări, cu un prejudiciu de 100.000 de lei, conform Poliției Române. De asemenea, polițiștii pun în executare cinci mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul IPJ Vâlcea. Potrivit unui comunicat de presă transmis de IGPR, acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgășani, în care sunt vizate cinci persoane cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă. În fapt, în cursul anului 2017, cei în cauză s-ar fi aprovizionat, ar fi depozitat și ar fi comercializat țigări ce trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 100.000 de lei.