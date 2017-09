SPORT: Costel Enache: Astra e o echipă bună a campionatului!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani a declarat în perspectiva jocului de mâine cu Astra că elevii săi vor avea o partidă grea, giurgiuvenii fiind în opinia sa o echipă bună a campionatului, foarte bine organizată.

„Vrem să continuăm linia bună, jocurile bune. Avem multe mijloace de a ne exprima în teren, suntem o echipă bună de contraatac, o echipă care ne apărăm organizat dar am avut şi jocuri în care am atacat poziţional, am construit şi am făcut-o foarte bine. Vrem să câştigăm jocul de vineri. În acelaşi timp, sublinez că întâlnim o echipă bună a campionatului, foarte bine organizată. Deşi este o echipă în formare, se vede o organizare de joc foarte bună, o echipă echilibrată şi cu siguranţă jocul de vineri va fi unul echilibrat. Sper să avem capacitatea să gestionăm bine situaţiile de joc şi să ne aducă în situaţia de a fi veseli la final”, a declarat Costel Enache.

Partida FC Botoşani- Astra Giurgiu, meci contând pentru etapa a IX-a a Ligii I va avea loc vineri pe Municipal, de la ora 20:30, jocul urmând a fi transmis de Digi, Dolce şi Look.