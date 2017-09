SPORT: Enache îl apără pe Daum: Mie mi-a lăsat o impresie plăcută!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mitraliat de presă şi de majoritatea oamenilor de fotbal din România, pentru ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2018, selecţionerul Christoph Daum este apărat de antrenorul revelaţiei Ligii I.

Costel Enache, tehnicianul FC Botoşani a declarat într-o conferinţă de presă că Daum nu este singurul vinovat pentru acest eşec şi că sunt mai multe probleme care au făcut ca tricolorii să ratezeîncă un Mondial.

„Eu declar în continuare că România are talente. Avem tineri de perspectivă, jucători cu har şi cu potenţial. Am discutat de câteva ori cu domnul Daum şi mi-a lăsat o impresie foarte plăcută, uman, profesional. Din păcate, lucrurile nu s-au aşezat aşa cum am vrut cu toţii. Pentru mine, primul reper este calitatea umană. Eu am fost fotbalist 15 ani, om o să fiu toată viaţa. Nu putem pune o ştampilă pe un om pentru o alegere de orice fel. Au fost şi naţionale mult mai bine cotate care au ratat calificarea. Să ne amintim de Olanda în campania trecută. Ne uităm la televizor dar nici nu am făcut mare lucru ca să fim acolo în Rusia. Să ne uităm la infrastructură, la educaţie…”, a declarat Costel Enache, antrenorul FC Botoşani.