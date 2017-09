SPORT: Finanţatorul FC Botoşani vrea play-off-ul dar nu mai pune presiune pe echipă!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Dacă în trecut deborda de optimist în momentele în care echipa avea rezultate bune, Valeriu Iftime, finaţatorul FC Botoşani, a declarat că este mult mai echilibrat şi nu vrea să mai pună o presiune inutilă pe echipă.

Finanţatorul spune că îşi doreşte foarte mult o clasare în play-off şi crede că acest obiectiv este realizabil dacă echipa va avea aceeaşi constanţă în joc şi în rezultate ca în cele opt etape scurse de la începutul sezonului.

„Poate am învăţat din trecut. Lucrurile le controlăm, nu e nimic întâmplător, însă nu mai cred decât la final că se poate întâmpla ceva frumos. Nu vreau să mai pun o presiune specială, o presiune în plus. Credeţi-mă! Eu mă bucur în felul meu şi la fel de mult şi sper la fel de mult ca înainte că vom fi anul acesta în play-off, dar am o măsură mai bună. Am mai avut parcursuri bune după care am avut o cădere totală. De aceea, vreau ca toţi să conştientizeze că, chiar dacă am scăpat de echipele grele, abia de acum va fi foarte greu pentru noi în acest tur de campioant”, a declarat Valeriu Iftime.