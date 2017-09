INTERNAŢIONAL: Cutremur cu magnitudinea 8 în Mexic

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un seism cu magnitudinea 8 s-a produs în sudul Mexicului într-o regiune de coastă în noaptea de joi spre vineri, zguduind clădirile din centrul și sudul țării, a anunțat U.S. Geological Survey (USGS). În timpul seismului, numeroase persoane au ieșit din casele lor și au început să fugă pe străzile din Ciudad de Mexico. Nu există deocamdată rapoarte despre producerea unor eventuale pagube materiale. Agenția de protecție civilă din Mexic a anunțat că acesta a fost cel mai puternic seism din această țară de după devastatorul cutremur de pământ din 1985 care a distrus numeroase clădiri și a ucis câteva mii de oameni. Locuitorii din Ciudad de Mexico au ieșit pe străzi în pijamale, iar alarmele au început să sune imediat după seism, care s-a produs cu puțin timp înainte de miezul nopții, a precizat un martor, citat de Reuters. Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în mai multe cartiere. "Nu am fost niciodată într-o zonă în care pământul să se miște atât de mult. Prima dată am râs, dar apoi luminile s-au stins și nu știam ce să fac. Aproape că am căzut peste balustradă", a spus Luis Carlos Briceno, un arhitect în vârstă de 31 de ani, care vizita orașul Ciudad de Mexico. Epicentrul seismului s-a aflat la 123 de kilometri sud-vest față de orașul Pijijiapan, la o adâncime de 33 de kilometri. Potrivit DPA, o alertă de tsunami a fost emisă pentru mai multe state din regiune — Mexic, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras și Ecuador—, a anunțat US Tsunami Warning Centre.