LOCAL: Batrana accidentata grav in Botosani

O femeie de 85 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovita in plin de un autoturism in aceasta dimineata. Accidentul a avut loc pe strada Tudor Vladimirescu in momentul in care femeia a incercat sa traverseze neregulamentar. Aceasta a fost aruncata pe asflat, de unde a fost preluata de echipajul SMURD cu medic si transportata la Urgente.