NAŢIONAL: Angajatorii care califică şomeri pot primi de la stat 250 de euro pe lună pentru fiecare persoană angajată

Angajatorii din orice domeniu de activitate, care angajează și califică șomeri la locul de muncă, pot primi din partea statului 250 de euro lunar pentru fiecare persoană angajată, banii provenind din fonduri europene, a anunțat, joi seara, la Antena 3 ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. ’La ora actuală există o criză foarte mare de forță de muncă în piață și noi am pregătit un proiect de lege, inclusiv cu normele de aplicare în acest sens. De mâine dacă vreți, orice angajator poate să meargă la AJOFM, la oficiile pentru plasarea forței de muncă din județe, și să ceară de acolo șomeri pe care să-i angajeze, chiar necalificați fiind, și primește pentru ei salariul minim pe economie din partea statului, cu finanțare europeană. Avem aproape jumătate de miliard din fonduri europene pentru a plăti aceste salarii, pentru a forma forța de muncă, pentru că noi avem o problemă în România, din acest punct de vedere", a spus Olguța Vasilescu. Aceasta a dat exemplul unei fabrici de automobile, care în cazul în care are nevoie de strungari poate angaja șomeri pe care îi formează la locul de muncă, iar statul oferă angajatorului 250 de euro pentru fiecare angajat, cu condiția ca acesta să elibereze după perioada de formare un certificat de calificare în meseria respectivă. "Avem cazul unei fabrici de automobile, care are nevoie de strungari, iar în piață nu mai sunt strungari la ora actuală și atunci merge la AJOFM, cere un șomer sau mai mulți, poate să ceară câți angajați are nevoie, să zicem 10 persoane necalificate, pentru a le angaja și a le forma la locul de muncă. Statul automat îi plătește 250 de euro lunar pentru fiecare dintre aceste persoane angajate. Singura obligație a angajatorului este ca peste un an, doi sau trei, depinde cât durează perioada de formare, să-i elibereze un certificat de ucenicie, că este specializat în strungărie, că este deja strungar. În acest moment câștigă angajatul, pentru că el este șomer și se angajează. Mai mult decât atât, se califică la locul de muncă într-o meserie. Chiar dacă ulterior vrea să plece, el are o calificare. Câștigă și angajatorul — pentru că statul, practic, îi subvenționează plata acestui angajat — și, de asemenea, câștigă statul român, pentru că fără să facă niciun efort financiar, având în vedere că banii provin din fonduri europene, nu mai plătește indemnizația de șomaj pentru persoana respectivă și califică în mod gratuit aceea persoană. Mai mult, îi reține și partea de contribuție din salariu. Deci, toată lumea câștigă", a explicat ministrul Muncii. Vasilescu a precizat că, până în prezent, au fost foarte multe întâlniri cu mediul de afaceri pe acest subiect și nu înțelege de ce mediul privat nu vrea să acceseze acești bani. "De fiecare dată le-am spus același lucru: ’Luați-ne banii! Nu înțelegem de ce nu vreți să accesați aceste fonduri europene’. Această măsură este valabilă pentru orice fel de activitate, cu condiția să aibă un furnizor de formare profesională, să fie cineva care să facă și partea teoretică, însă nici așa nu avem o problemă, pentru că fie se acreditează la Ministerul Muncii, fie găsește un ONG de pe piață care poate face acest lucru", a subliniat ministrul Muncii. De asemenea, Lia Olguța Vasilescu a adăugat că măsura este valabilă și pentru tinerii care au facultate, pentru stagiari, pentru aceștia statul oferind 300 de euro lunar.