NAŢIONAL: Aproximativ 2,3 milioane de elevi şi copii de gradiniţă încep luni cursurile

Aproximativ 2,3 milioane de elevi și copii de grădiniță din învățământul preuniversitar vor începe luni cursurile anului școlar 2017-2018. Dintre aceștia, 165.000 sunt elevi de clasa pregătitoare, iar aproape 400.000 sunt copii de grădiniță. Cursurile noului an școlar însumează 167 de zile lucrătoare (35 de săptămâni). Structura noului an școlar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 — 2 februarie 2018) și semestrul al II-lea (12 februarie 2018 — 15 iunie 2018). Elevii de clasa a V-a vor învăța în prima parte a semestrului I după un Compendiul introductiv pentru gimnaziu până la finalizarea manualelor necesare acestei clase. Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanța de iarnă (23 decembrie 2017 — 14 ianuarie 2018), vacanță intersemestrială (3 — 11 februarie 2018), vacanța de primăvară (31 martie — 10 aprilie 2018) și vacanța de vară (16 iunie — 9 septembrie 2018). Suplimentar, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 28 octombrie — 5 noiembrie 2017. Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018. Potrivit MEN, nu vor avea loc cursuri în zilele libere prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil în învățământ. Programul național ’Școala altfel’ are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 — 31 mai 2018 pe baza unei planificări, la decizia școlilor. Desfășurarea programului ’Școala altfel’ nu coincide cu perioada alocată susținerii tezelor semestriale. Tezele vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, în general, în perioada vacanței de primăvară, potrivit unui calendar specific. Evaluările naționale la clasa a II-a a IV-a și a VI-a se vor desfășura în intervalul 7-24 mai. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a va avea loc în perioada 7 — 10 mai. Probele scrise la limba română și limba maternă sunt programate pe 7 mai, fiind urmate, a doua zi, de testele de citire la cele două discipline. Proba de matematică este prevăzută pentru data de 9 mai, iar proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii minorităților naționale se va desfășura pe 10 mai. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a are următorul calendar: Limba română — pe 15 mai, Matematică — 16 mai și limba maternă — 17 mai. Elevii claselor a VI-a vor susține evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V — VI) în zilele de 23 mai (limbă și comunicare) și 24 mai (matematică și științele naturii). Absolvenții claselor a VIII-a vor susține prima probă a Evaluării Naționale la limba și literatura română, scris, în data de 11 iunie 2018. Următoarea probă scrisă (matematică) se va desfășura în data de 13 iunie, iar ultima (limba și literatura maternă) va fi organizată în 14 iunie. Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 19 iunie (până la ora 12,00) și în aceeași zi, intervalul orar 14,00 — 19,00 se vor depune contestațiile. Acestea vor fi soluționate în perioada 20 — 22 iunie. Examenul se va încheia sâmbătă, 23 iunie, cu afișarea rezultatelor finale. Potrivit calendarului, înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Națională se face în perioada 4 — 8 iunie 2018. Cursurile școlare pentru clasa a VIII-a se vor finaliza vineri, 8 iunie 2018. Prima sesiune a examenului național de bacalaureat va începe în luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor, urmând ca în iunie să se desfășoare probele scrise. Astfel, în 12 și 13 februarie va avea loc proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A), care va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 14-15 februarie. În zilele de 16, 19 și 20 februarie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în 21 și 22 februarie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C). Prima probă scrisă — Limba și literatura română — Ea) — va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba și literatura maternă — Eb) este programată marți, 26 iunie, iar proba Ec) — proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă — la alegere a profilului și specializării — proba Ed) — se va desfășura vineri, 28 iunie. Afișarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12,00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12,00 — 16,00). Între 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie. Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 29 ianuarie — 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a se încheie vineri, 25 mai. Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat are următoarea structură: 10 — 13 iulie înscrierea candidaților, 27 iulie înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe. Pe 20 august se va susține proba scrisă la Limba și literatura română, pe 21 august — cea la Limba și literatura maternă, 22 august — proba obligatorie a profilului, iar pe 23 august — proba la alegere a profilului și specializării. Între 24 și 27 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, pe 28 august — evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, iar pe 29 și 30 august — evaluarea competențelor digitale. În zilele de 30 și 31 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Pe 1 septembrie vor fi afișate rezultatele (până la ora 12,00) și vor fi depuse contestațiile, între orele 12,00 și 16,00. Pe 6 septembrie vor fi făcute publice rezultatele finale. La finalul lunii august ministrul Liviu Pop spunea că dorește o decongestionare a materiei pentru absolvenții de liceu care vor susține bacalaureatul. "Aducem o decongestionare a materiei pentru elevii care susțin examenul de Bacalaureat. (...) Evident că și pe zona de evaluare venim cu elemente suplimentare de siguranță — nu vom mai plimba lucrările dintr-un județ în altul și profesori în centrele de evaluare", afirma ministrul. Tot ca o noutate, el preciza că lucrările vor fi scanate și securizate cu ajutorul STS. "Se vor corecta de către profesori sau în centrul de corectare sau pe un laptop sau calculator sau acasă, unde doresc, totul cu o securizare clară. Nu va ști niciun profesor lucrarea cărui elev o corectează. Vom pilota aceste două noutăți în luna ianuarie, la Evaluarea Națională, și februarie-martie, la examenul de Bacalaureat", afirma Pop, care preciza că pilotarea va fi făcută în zece județe. Potrivit acestuia, astfel vor scădea costurile aferente procesului de corectare, dar și presiunea care ar putea fi pusă pe profesor. Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, declara pe 9 august, într-o conferință de presă, că a emis un ordin care prevede că toate materialele didactice auxiliare nu mai sunt valabile și preciza că este nevoie de o revizuire, în condițiile în care acest lucru nu s-a mai realizat din anul 2002. Pop menționa că va fi modificată Hotărârea de Guvern prind funcționarea Consiliului Național de Evaluare și Examinare în așa fel încât de evaluarea materialelor didactice auxiliare să se ocupe această instituție. "Nu va putea aviza decât dacă profesorul sau învățătorul înaintează acest auxiliar și este aprobat de consiliul profesoral al unității școlare și are avizul conform al Inspectoratului Școlar și asociației de părinți din unitatea școlară", spunea reprezentantul MEN.