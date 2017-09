SPORT: Tecău şi Rojer s-au calificat în finala de dublu masculin la US Open

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer s-a calificat în finala probei masculine de dublu în turneul de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce au învins, joi, în penultimul act, principalii favoriți, Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia), cu 1-6, 7-6 (5), 7-5, la arenele Flushing Meadows din New York. Tecău și Rojer, capi de serie numărul 12, s-au impus după două ore și 8 minute, în fața unui cuplu care nu pierduse niciun set în competiție. Cuplul româno-olandez a cedat clar primul set, în doar 22 de minute, cu 1-6. Tecău și Rojer au echilibrat jocul în setul al doilea, în care s-a mers cap la cap, până în tiebreak, după ce au depășit un moment psihologic în ghemul 7, când adversarii au avut două mingi de break. Kontinen și Peers au avut 3-0 și 5-3 în tiebreak, dar Horia și partenerul său au reveni formidabil și au câștigat cu 7-5, egalând situația la seturi. În decisiv, Tecău și Rojer au început foarte bine, cu break, și au condus cu 2-0 și 3-1, ratând două mingi de 4-1. Kontinen și Peers au revenit, au restabilit egalitatea, iar apoi au preluat controlul, conducând cu 4-3. Ambele perechi și-au făcut serviciul până la 5-5, când Tecău și Rojer au reușit un nou break, iar Horia a încheiat meciul cu un ghem la zero. Finala de la US Open este o premieră atât pentru Tecău, cât și pentru Rojer, până acum cei doi având cel mai bun rezultat la New York sferturile de finală: Tecău (2011, 2015), Rojer (2013, 2015). Cei doi au un singur titlu de Mare Șlem în palmares, în 2015, la Wimbledon. În semifinală, Tecău și Rojer au avut un as, 5 duble greșeli, 39 winners și 11 erori neforțate. Kontinen și Peers au reușit 6 ași, au făcut 6 duble greșeli, au realizat nu mai puțin de 57 de winners și au comis 12 erori neprovocate. Kontinen și Peers i-au învins pe Tecău și Rojer cu 6-4, 7-5, luna trecută, în optimi la Montreal. Kontinen și Peers aveau 2-1 în meciurile directe, după ce au câștigat anul trecut, în optimi, la Monte Carlo, cu 6-2, 6-3. Tecău și Rojer au învins anul acesta, la Dubai, în semifinale, cu 7-6 (8), 6-3. Perechea româno-olandeză și-a asigurat un cec de 340.000 dolari și 1.200 de puncte ATP, iar în finală vor înfrunta învingătorii dintre spaniolii Feliciano Lopez/Marc Lopez, capi de serie nr. 11, și gemenii americani Bob și Mike Bryan, favoriții numărul cinci. Horia Tecău este calificat și în semifinalele probei de dublu mixt la US Open, alături de jucătoarea americană CoCo Vandeweghe, urmând să joace contra perechii Martina Hingis (Elveția)/Jamie Murray (Marea Britanie). Pentru român este a 51-a finală de dublu pe care o va disputata în carieră. Tecău și Rojer au trei titluri în acest an, la Dubai, Geneva și Winston-Salem. Horia Tecău are 32 de titluri câștigate la dublu și 18 finale pierdute. A câștigat 15 titluri alături de Rojer (în 2014 la Zagreb, Casablanca, București, s-Hertogenbosch, Washington, Shenzhen, Beijing și Valencia, două în 2015 la Rotterdam, Wimbledon și Turneul Campionilor de la Londra, unul în 2016, la Madrid, și în 2017, la Dubai, Geneva și Winston-Salem), pierzând patru finale, în 2014 la Rotterdam, în 2015 la Sydney și Nisa și în 2016 la Cincinnati. Are și trei titluri cu Max Mirnîi (București, s-Hertogenbosch, Beijing — toate în 2013), zece alături de Robert Lindstedt (2012 — București, s-Hertogenbosch, Bastad, Cincinnati, 2011 — Bastad, Casablanca, 2010 — New Haven, Bastad, s-Hertogenbosch și Casablanca). Horia a mai câștigat în 2011 alături de Victor Hănescu (Acapulco) și belgianul Dick Norman (Zagreb), în 2010 alături de Marcus Daniell (Auckland), iar în 2016 acesta alături de Florin Mergea la București. Horia a ieșit învingător în 2012 și în proba de dublu mixt la Australian Open (cu Bethanie Mattek-Sands). Horia Tecău pierdut 18 finale la dublu: anul trecut la Jocurile Olimpice (alături de Florin Mergea), în 2016 la Cincinnati, 2015 la Sydney și Nisa, în 2014 la Rotterdam, toate alături de Rojer, în 2013 la Sydney și Delray Beach, ambele alături de Max Mirnîi, în 2012 la Rotterdam, Madrid și Wimbledon, 2011 la Beijing, Washington, Wimbledon, s-Hertogenbosch, Brisbane, 2010 la Wimbledon, toate alături de Lindstedt, și în 2009 la Stuttgart (alături de Hănescu) și la Kitzbuehel (pereche cu Andrei Pavel). De asemenea, Tecău a fost învins în finala probei de dublu mixt în 2014 la Australian Open, alături de Sania Mirza (India).