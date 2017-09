INTERNAŢIONAL: 16 ani de la atentatele ce au vizat World Trade Center

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Acum 16 ani, o zi frumoasă de toamnă s-a transformat în iad. America era lovită în inima ei. Odată cu avioanele care au lovit turnurile gemene din New York, terorismul mondial a căpătat o nouă dimensiune. 3.000 de oameni nevinovați au murit. New York, ora locală 08:46. Un avion de linie lovește turnul de nord al World Trade Center. Lumea este buimacită și crede că este vorba despre un accident. Poliția, pompierii, civili se mobilizează spre Manhattan. Ora 09:03. Al doilea avion lovește turnul sudic. Din acest moment devine limpede că este un atac bine pus la punct. Două minute mai târziu, președintele Bush, care vizită o școala din Sarasota, sudul Statelor Unite este informat. Se declanșează iadul și în redacțiile de știri. Toate televiziunile, inclusiv TVR, transmit atentatul în direct. Washington, ora locală 09:37. Al treilea avion lovește clădirea Pentagonului. Panica pune stăpânire pe America și pe întreaga lume. New York, ora 09:59 - turnul sudic de la World Trade Center se prăbușește. 11 minute mai târziu, în Shanksville, Pennsylvania, al patrulea avion, plin cu pasageri, se prăbușește pe un câmp. New York, ora 10:28, al doilea turn se prăbușește. Atentatele de la 11 septembrie au fost revendicate de rețeaua teroristă Al Qaeda, sub îndrumarea liderului Osama bin Laden. Atacurile de la 11 septembrie au declanșat și războiul contra terorismului. Abia după 10 ani, pe 2 mai 2011, Bin Laden a fost lichidat la Abottabad, în Pakistan de un comando american, iar trupul i-a fost aruncat în mare.