NAŢIONAL: Alertă de hepatită într-o comună din judeţul Iaşi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O fată este suspectă de hepatită şi este în spital. Ea are trei fraţi care urmează să fie şi ei ţinuţi sub supraveghere şi investigaţie, mai ales că cei mici au ajuns la grădiniţă. Tinerei de 15 ani i s-a făcut rău duminică seară, iar luni a ajuns la medicul de familie care a trimis-o de urgenţă la Spitalul „Sf. Maria" din Iaşi. După un control amănunţit i s-a spus că este suspectă de hepatită şi luni a fost transferată la Spitalul de Boli Infecţioase. Copila are trei fraţi, o soră în clasa a VIII-a şi alţi doi care sunt la grădiniţă. Cei mici au fost luni în prima zi de grădiniţă și este posibil să fi răspândit boala. Mai multe echipaje SMURD au luat primele măsuri de izolare şi transfer a celor trei copii. Ei au fost preluaţi de ambulanţă şi duşi la un spital pentru control amănunţit.