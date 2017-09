NAŢIONAL: Mihai Fifor a fost numit pentru funcţia de ministru al Apărării Naţionale

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea PSD l-a validat marți pe senatorul Mihai Fifor, ministru al Economiei, pentru funcția de ministru al Apărării Naționale, a anunțat președintele PSD, Liviu Dragnea. Pentru funcția de ministru al Economiei a fost propus deputatul PSD Gheorghe Șimon. "Am avut în ultimele zile mai multe discuții cu prim ministru referitoare la nominalizarea pentru ministrul Apărării. Amândouă sunt posturi importante și până la urmă decizia comună pe care am prezentat-o colegilor noștri a fost Mihai Fifor, pentru că este un om responsabil, are avantajul că în ultimele luni a lucrat la Ministerul Economiei ca ministru, a mers prin țară, a văzut obiective economice și în această perioadă a lucrat foarte mult împreună cu Ministerul Apărării pentru industria de apărare. Gheorghe Șimon este un om cu experiență foarte mare în economie, are o activitate veche în PSD. De asemenea, are experiență în economia reală, lucrând în zona privată mulți ani înainte. Este vicepreședintele partidului, este inginer. Deci, are toate argumentele pentru a fi un ministru al economiei bun și pentru a avea o colaborare foarte bună cu ministrul Apărării", a detaliat președintele PSD. Cele două propuneri au fost trimise președintelui Klaus Iohannis. Mihai Fifor ar putea prelua portofoliul Apărării. Senatorul Mihai Fifor, ministru al Economiei, ar putea prelua portofoliul Apărării, aceasta fiind una din variantele discutate marți de conducerea PSD, au declarat surse politice. Conform acestora, la Ministerul Economiei ar putea fi numit deputatul PSD Gheorghe Șimon.