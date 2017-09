Local: "Cuiburi de carti" propuse pentru botosaneni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Consilierul local Marius Orosanu a lansat o provocare edilului sef din municipiul Botosani cu o initiativa menita sa deschida mintile concetatenilor. Fostul lider sindical de la Cartel Alfa, actual sef al Complexului "Sfantul Mina" propune instalarea unor suporturi de carti in parcurile urbei, precum si pe pietonalul Unirii, care sa fie dotate cu carti din donatii, fiind la dispozitia neconfitionata a oricarui interesat. Acceptaţi provocarea, domnule primar Cătălin Flutur? "Provocarea acestei luni este adresată, în special, primarului mun. Botoșani, Cătălin Flutur, dar în egală măsură poate răspunde la ea oricare alt edil din țară. De la început precizez că nu este o idee originală, ci preluată de pe Facebook, dar o consider utilă și, important, ușor de pus în practică, fără costuri semnificative. Dacă teatrul, Cornișa, străzile și mijloacele de transport în comun necesită bani și aprobări suplimentare, ce propun eu acum are costuri infime. După modelul din imagine, aplicat cu succes în Carei și în alte localităţi din ţară și din lume, putem face și noi "cuiburi de cărţi" în parcuri și pe Pietonalul Unirii. Veţi gândi probabil că există riscul să fie furate sau "împrumutate"? Să dea Domnul să ajungem să "furăm" cărţi din parc, în loc să "spargem" seminţe." "Domnule Primar, încercăm și la noi ceva de genul acesta? Puțin lemn (tablă, PVC sau alt material corespunzător) se găsește cu siguranță. Lucrători aveți (la Direcția de Servicii Edilitare și/sau la DSPSA), iar dacă nu aveţi, îi puteți folosi pe cei care au de efectuat ore de muncă în folosul comunității, astfel încât puteți demara imediat această acțiune! Parcul Mihai Eminescu, Parcul de lângă Primăria Botoșani, cel de pe Curcubeului, Parcul Tineretului, cel de pe Sucevei, Pietonalul Unirii etc. sunt câteva locuri care ar putea fi înfrumusețate cu astfel de căsuțe! Cărți promitem să aducem noi, cetățenii urbei! Nu-mi rămâne decât să sper că această ”provocare” va ajunge să fie citită de cei care au dorință și putere să o pună în practică! Poate și cu ajutorul fiecăruia dintre noi! Doamne-ajută!" - posteaza pe Facebook Marius Orosanu.