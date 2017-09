NAŢIONAL: Număr record de migranţi sosiţi în România

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Pescadorul turcesc "Ruya 1", care a fost salvat marți seară, în zona Gura Portița, de nava "GSP Alcor", în cadrul operațiunilor coordonate de Garda de Coastă, a ajuns miercuri dimineață în Portul Midia, având la bord cel mai mare număr de migranți clandestini care au venit pe mare, în România: 157 de irakieni și iranieni. Directorul adjunct al Gărzii de Coastă, comisar șef de poliție Cristian Cicu, a declarat că la bordul navei au fost identificați 157 de migranți din Orientul Mijlociu, cetățeni iranieni și irakieni, printre care 105 bărbați, 56 de copii și 52 de femei. "Nava cu migranți a fost adusă la remorcă în dimineața de miercuri, în Portul Midia, unde am început procedurile de identificare și control medical-epidemiologic, dar remarc faptul că este cel mai mare număr, până în prezent, de migranți care ajung clandestin la bordul unei singure nave, în apele teritoriale românești ale Mării Negre și cărora le acordăm asistență legală", a declarat comisarul șef Cristian Cicu. În același timp, comandantul navei de salvare "Opal 1", din cadrul Agenției Române pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), căpitan Adrian Lupu, participant la operațiunea de salvare a pescadorului turcesc "Ruya 1", desfășurată marți seară, în zona Insula Sacalin — Gura Portiței, a raportat autorităților faptul că a găsit plutind pe apă un colac de salvare inscripționat cu numele navei și o cameră de anvelopă auto, în zona în care nava cu migranți era în derivă. "Undeva pe la ora 23.10, cred, în urma unui apel disperat lansat de pe pescadorul turcesc, de o voce de femeie, am început să facem cercetare în zonă, fiind reclamată pierdere de vieți omenești de pe nava cu migranți. Eram cam la 11 mile maritime nord de Capul Midia. Am părăsit postul de escortă pe care-l asiguram în pupa navei cu migranți și am căutat în zonă unde am și găsit un colac cu numele navei "Ruya 1", pe care l-am și recuperat, și o cameră auto. Fără oameni, însă. Nu pot să știu dacă apelul de salvare a fost real sau fals; tind să cred că mai degrabă am fost trimiși după cai verzi pe pereți, dar nu pot să intru în mintea migranților de la bordul pescadorului și să înțeleg de ce și-ar fi dorit să abandonăm escortarea lor, fiind trimiși într-o misiune falsă de salvare", a declarat căpitanul Adrian Lupu.