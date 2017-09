SPORT: Costel Enache îşi avertizează jucătorii înaintea duelului cu lanterna: Nu trebuie să fim prezenţi doar fizic ci şi 100% mental!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani a declarat astăzi în cadrul unei conferinţe de presă că elevii săi nu vor avea deloc un meci uşor în această etapă pe „Ilie Oană” din Ploieşti contra formaţiei Juventus Bucureşti.

Chiar dacă nou-promovata se află pe ultimul loc în Liga I şi nu a cunoscut încă gustul victoriei în campionat, tehnicianul botoşănean crede că elevii săi vor fi nevoiţi să se întrebuinţeze serios pentru a obţine toate cele trei puncte puse în joc. Tehnicianul a afirmat că Juventus are un joc mult mai bun decât rezultatele pe care le-a obţinut şi le-a transmis elevilor săi că simpla lor prezenţă pe gazon nu va rezolva ecuaţia celor trei puncte puse în joc.

„Despre adversar pot spune că rezultatele sunt sub nivelul jocului pentru că am urmărit meciurile lui Juventus şi am observat un joc mai bun decât o arată rezultatele. Amintesc jocul cu Dinamo, cu Voluntari şi chiar jocul de la Astra. Este o echipă destul de consistentă în joc, dar cred că lipsa de experienţă la acest nivel a făcut diferenţa până acum. Noi trebuie să gestionăm bine acest aspect, să înţelegem că nu este aşa uşor. Este o deplasare la care nu trebuie să fim prezenţi doar fizic ci şi 100% mental”, a declarat Costel Enache.

Partida dintre nou-promovata Juventus Bucureşti şi FC Botoşani va avea loc vineri, 15 septembrie, de la ora 18:00, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.