INTERNAŢIONAL: Armata rusă la frontiera cu EU

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Rusia a lansat joi la porțile Uniunii Europene ample manevre militare comune cu Belarus, insistând să le prezinte ca fiind "pur defensive", dar care sunt denunțate drept o demonstrație de forță de către unii membri ai NATO. Moscova se străduiește să calmeze opinia publică internațională în legătură cu aceste exerciții, cu numele de cod Zapad-2017 ("Vest-2017"), la care a anunțat participarea a aproximativ 12.700 de militari timp de o săptămână de-a lungul graniței cu Lituania și Polonia. Șeful statului major rus Valeri Gherasimov a asigurat la începutul lunii septembrie, într-o rară întâlnire la Baku, cu șeful Comitetului militar al NATO, cehul Petr Pavel, că aceste manevre erau planificate "de mult timp" și nu "vizează o țară anume". Armata rusă organizează în fiecare an în această perioadă manevre de amploare într-o regiune din Rusia. Anul acesta, aplicațiile se desfășoară în Belarus, în enclava Kaliningrad și în mai multe regiuni din nord-vestul Rusiei. Cu alte cuvinte, în apropiere de Polonia și statele baltice, care de la anexarea Crimeii în 2014 și izbucnirea conflictului din estul Ucrainei au denunțat cu promptitudine Rusia ca pe o potențială amenințare pentru suveranitatea lor. Unele țări, cu Lituania și Estonia în frunte, se îndoiesc de veridicitatea cifrelor prezentate de Moscova pentru exercițiile sale militare și menționează "mai mult de o 100.000 de soldați" mobilizați între 14 și 20 septembrie. Exercițiile Zapad-2017 "sunt destinate să ne provoace pentru a ne testa apărarea și de aceea trebuie să fim puternici", a declarat duminică ministrul apărării britanic Michael Fallon, exprimându-și îngrijorarea față de o "Rusie din ce în ce mai agresivă". Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a asigurat că nu vede în aceste manevre "o amenințare iminentă pentru un aliat", regretând în același timp lipsa lor de transparență. "Rusia este capabilă să manipuleze cifrele cu mare ușurință, motiv pentru care nu dorește observatori străini. Dar un efectiv de 12.700 de soldați anunțat pentru manevre strategice este ridicol", a comentat pentru AFP expertul militar independent rus Aleksandr Golț, potrivit căruia adevărata cifră este cu toate acestea mult sub 100 000 de militari. Rusia își revendică dreptul de a desfășura exerciții militare pe teritoriul său și denunță în schimb extinderea NATO la frontierele sale. Alianța dispune în prezent de peste 4.000 de soldați desfășurați în țările baltice și în Polonia. Exercițiile ruse Zapad-2017 se desfășoară aproape în paralel cu exerciții în Ucraina la care participă armata americană — ai cărei soldați au defilat în august la Kiev pentru prima oară — și manevre în Suedia, unde sunt mobilizați aproape 19.000 de militari, care simulează un atac fictiv din partea unui "adversar mai mare și sofisticat". Scenariul manevrelor ruse, desfășurate în fiecare an în diferite părți ale țării, prevede contracararea unor "grupuri extremiste" care s-au infiltrat în Belarus și în enclava rusă Kaliningrad dinspre trei țări imaginare, dar ușor de identificat cum ar fi Lituania, Letonia și Polonia. "Toate exercițiile ruse funcționează pe același scenariu: desfășurarea rapidă a trupelor ", ceea ce trebuie să demonstreze hotărârea armatei de a respinge inamicul, dar fără să se ia în considerare un atac inițiat de Rusia, explică Aleksandr Golț. Dincolo de exercițiile Zapad-2017, armata rusă și Alianța se acuză reciproc de supralicitare și manevre periculoase între nave și avioane în Marea Mediterană și Marea Baltică. De la sfârșitul anului 2014, Vladimir Putin a aprobat o nouă doctrină militară în care NATO este menționată drept o amenințare fundamentală.