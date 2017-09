INTERNAŢIONAL: Tentativă de furt la şcoala prinţului George

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Măsurile de securitate de la școala în care învață prințul George vor fi revizuite după ce o femeie de 40 de ani a fost arestată sub suspiciunea de tentativă de furt. Scotland Yard a anunțat că femeia a fost reținută miercuri după a pătruns în școala Thomas Battersea din vestul Londrei marți, la ora locală 14.15. Poliția "colaborează cu școala... pentru a revizui aranjamentele de securitate" după arestare, a precizat poliția metropolitană (Met). Femeia se află în prezent în custodie într-o secție de poliție din sudul Londrei. Un purtător de cuvânt al Met a declarat că ofițerii "au mers la fața locului imediat ce s-a aflat despre acest lucru". "Poliția face parte din aranjamentele de securitate pentru prinț și vom continua să colaborăm îndeaproape cu școala, care este responsabilă pentru asigurarea securității la sediu", a adăugat el. Prințul în vârstă de 4 ani a început la 7 septembrie orele la școala pregătitoare care costă 18.000 de lire sterline pe an. În această școală sunt înscriși 560 de băieți și fete cu vârste între 4 și 13 ani. Prințul George a mers marți la școală, dar se crede că este improbabil să se fi aflat acolo la momentul pătrunderii ilegale, notează BBC. Palatul Kensington a anunțat că "are cunoștință despre această chestiune dar nu va comenta asupra măsurilor de securitate".