LOCAL: Lucrari cadastrale finalizate in 12 sectoare

Lucrările de cadastru sistematic la nivelul sectoarelor cadastrale contractate în anul 2016 în unitățile administrativ-teritoriale Cristineşti, Coţuşca şi Flămânzi, au fost finalizate. Lucrările au fost finanțate din fondurile ANCPI și fac parte din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF). Sectoarele cadastrale în care au fost finalizate lucrările de cadastru sunt următoarele: Cristinești: - 34,35. Coțușca: - 49,50,52,53,61. Flămânzi: - 28,29,31,32,33. In cele trei unități administrativ - teritoriale au fost realizate lucrări de înscriere în cartea funciară pentru un număr de 2001 imobile. In urma deschiderii noilor cărți funciare, în data de 14 septembrie 2017, au fost transmise unităților administrativ - teritoriale Cristineşti, Coţuşca şi Flămânzi, extrasele cărților funciare, în vederea comunicării persoanelor interesate. În acest an, unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017, bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului. Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023, are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România, în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul național de cadastru și carte funciară este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4.050.885 mii lei (aproximativ 900 mil. euro), din fonduri externe nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de 1.408.010 mii lei (aproximativ 312 mil. euro). De asemenea, în cadrul Programul național de cadastru și carte funciară, lucrările de înregistrare sistematică pot fi finanțate și din bugetele locale ale UAT-urilor. In prezent la nivelul județului Botoșani au fost încheiate un număr de 67 contracte de prestări servicii, pentru un nr. estimat de 39.435 imobile, cu o valoare estimată de 2.366.100 lei, lucrările de realizare a cadastrului sistematic fiind în desfășurare.