NAŢIONAL: Senatorul Vergil Chiţac a demisionat din PNL

Senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac a declarat după ce a demisionat din partid, că va activa în Parlament ca independent, el precizând că a fost nemulțumit de atitudinea conducerii centrale a formațiunii față de contestația pe care a depus-o cu privire la fraudarea alegerilor din primăvară în organizația municipală Constanța. ’’Voi reprezenta ca și până acum județul Constanța și alegătorii de aici, în calitate de senator independent, la comisiile unde activez, respectiv Transporturi și Energie și comisia de Apărare, Ordine Publică, Siguranță Națională. (...) Nu mă interesează aspectul acesta (de a se înscrie în alt partid — n. r.), chiar nu vreau să fiu asociat cu traseismul politic. Nu am utopia să cred că în alte partide e altfel. O fi mai mult sau mai puțin diferit, însă ca manieră de lucru probabil că e la fel. Chiar nu mă tentează absolut deloc’’, a menționat Chițac. El a spus că a demisionat din PNL fiind nemulțumit, în primul rând, că nu a primit niciun răspuns de la conducerea centrală a partidului la contestația pe care a depus-o cu privire la ’’fraudarea’’ alegerilor din primăvara acestui an la organizația municipală PNL Constanța. ’’Eu am fost nemulțumit de modul în care s-au organizat alegerile la municipiul Constanța în martie și nemulțumit este puțin spus, am considerat că este o fraudă ce s-a întâmplat și am depus la Comisia de Arbitraj a partidului un dosar, contestând aceste alegeri. Cu probe, cu tot soiul de mărturii și așa mai departe. (...) Nu doream să candidez, dar am avut ambiția, sfătuit și de unii colaboratori, ca să girez, prin persoana mea, niște alegeri corecte. Eu chiar cred că un partid nu poate fi condus legitim decât de niște oameni care au fost aleși legitim. Dosarul acesta este de cinci luni pe masa Comisiei de Arbitraj la PNLBucurești. În ciuda faptului că termenul de soluționare era de 30 de zile, conform statutului, nici acum nu a venit niciun răspuns. Eu m-am întâlnit cu Orban după ce a fost ales președinte PNL și i-am spus să dea o soluție (...) indiferent care e ea. El mi-a promis, acum două luni, că va soluționa cu celeritate. (...) Eu nu am putut să mai accept, chiar nu pot să trec peste lucrul ăsta și mi-am dat demisia din partid’’, a declarat, pentru AGERPRES, senatorul Vergil Chițac. Întrebat de ce crede că s-a tergiversat soluționarea contestației pe care a depus-o, parlamentarul a afirmat că dacă s-ar fi invalidat alegerile la organizația municipală PNL Constanța, acest fapt ar fi putut fi considerat ’’mai distructiv’’ decât demisia sa. ’’Faptul că Orban tergiversează lucrurile astea, și nu știu de ce, dar pot intui, însă e o speculație .... Păi spre exemplu, dacă s-ar judeca și s-ar invalida alegerile la municipiu, informația asta ar fi mult mai distructivă decât demisia mea. Pentru că ar aduce în discuție un mod în care s-a operat și s-au făcut alegerile în interiorul partidului. Și dacă astea ar fi invalidate, (...), nu cumva ar trebui să ne gândim și la alegerile județene care ar deveni și ele, pe cale de consecință, dubioase? Probabil că e o reacție în lanț, dar, repet, nu știu, asta este o speculație’’, a susținut Chițac. Conform acestuia, un alt motiv pentru care a demisionat din PNL este că vrea să le lase liberalilor constănțeni ’’câmp liber de acțiune’’. ’’Cei de la Constanța mă reclamă pe mine la București că eu sunt cumva contra și că sunt nemulțumiți, probabil pentru faptul că unii colegi sunt alături de mine, sau foști colegi. Și atunci am zis că este mai bine să îmi dau demisia din PNL Constanța, să le las lor câmp liber de acțiune, să nu mai fiu un obstacol în calea afirmării lor politice. Și vom discuta în 2020 dacă au și ei rezultate la alegeri, măcar alea pe care le-am avut eu în 2016’’, a mai spus senatorul constănțean. Vergil Chițac, fost rector al Academiei Navale ’’Mircea cel Bătrân’’, a intrat în PNL la începutul anului trecut, a fost ales președintele organizației municipale Constanța a formațiunii politice, iar ulterior a candidat și pierdut alegerile la Primăria Constanța, în favoarea candidatului PSD, Decebal Făgădău. În urma parlamentarelor din decembrie 2016, Vergil Chițac a devenit senator.