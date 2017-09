NAŢIONAL: DNA Ploieşti i-a cerut procurorului Mircea Negulescu să demisioneze

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Conducerea DNA Ploiești i-a solicitat procurorului Mircea Negulescu să formuleze o cerere de încetare a activității în cadrul acestei structuri de parchet după ce împotriva sa a fost pornită o campanie "agresivă" de presă, el simțindu-se "afectat" de această solicitare și considerându-se "victimă" a unor inculpați, se precizează în raportul Inspecției Judiciare (IJ) publicat vineri. Raportul IJ face referire la controlul privind măsurile întreprinse la Serviciul Teritorial Ploiești al DNA în vederea preîntâmpinării evoluției cazului referitor la procurorul Mircea Negulescu. În document se precizează că, în perioada 14 — 16 februarie, au apărut o serie de articole în mass-media și au fost difuzate unele emisiuni cu privire la conduita procurorului Mircea Negulescu. Procurorul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, a arătat, într-o notă de relații, că Negulescu l-a informat, la un moment dat, că a primit amenințări din partea unei persoane arestate într-un dosar instrumentat de o altă structură de parchet. "Referitor la lucrarea nr. (...) /VIII-1/2016, la data de 15 decembrie 2016, procurorul (...) și comisarul șef de poliție (...) l-au primit în audiență pe (...) care, la acea dată, se afla în stare de arest preventiv într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Cu ocazia discuțiilor purtate (consemnate și în cuprinsul Notei de audiență din 15 decembrie 2016), (...) i-a adresat amenințări procurorului (...), afirmând că vor împărți pachetul la Penitenciarul Mărgineni, în baza unor înregistrări autorizate chiar de procuror, din care ar reieși că ar fi acordat protecție unei persoane cercetate. Amenințarea a fost făcută în contextul în care (...) i-a reproșat că a lăsat nesoluționate două cauze pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești la momentul la care și-a început activitatea la Direcția Națională Anticorupție, situație care a determinat arestarea sa de către unitatea de parchet menționată. După acordarea audienței, procurorul (...) și ofițerul de poliție (...) mi-au relatat cele întâmplate", a arătat Onea, conform documentului citat. Șeful DNA Ploiești i-a solicitat "în mod expres" lui Negulescu să nu mai aibă nicio legătură cu acea persoană, se mai precizează în raport. "În perioada imediat următoare discuției prezentate nu am identificat elemente care că conducă la ideea implicării procurorului în derularea vreunei activități care să constituie infracțiune sau abatere disciplinară sau care să impieteze asupra activității derulate la nivelul Serviciului Teritorial Ploiești. În afara unor cereri și excepții formulate de unii inculpați în cursul urmăririi penale în unele dosare instrumentate de (...) împreună cu alți procurori, privind nelegalitatea unor acte de urmărire penală, respinse ca nefondate inclusiv de instanțele de judecată, la nivelul Serviciului Teritorial Ploiești nu au fost identificate sesizări împotriva procurorului (...) care să releve disfuncționalități în activitatea acestuia", a menționat Onea în nota din raport. Acesta explică, totodată, faptul că, în seara zilei de 14 februarie, a început o campanie de presă "agresivă" împotriva procurorului Mircea Negulescu, șeful DNA Ploiești cerându-i acestuia să formuleze o cerere de încetare a activității în cadrul DNA. "În seara zilei de 14 februarie 2017 a început o campanie de presă agresivă împotriva procurorului (...), fiind adusă la cunoștința publicului înregistrarea unei convorbiri atribuite procurorului, pretins avută cu soția lui (...). Am luat cunoștință de existența și conținutul acesteia în seara zilei de 14 februarie 2017 și arăt că am fost extrem de surprins de cele aflate, întrucât anterior nu identificasem nimic care să devoaleze un astfel de comportament al procurorului, mai ales pentru faptul că îi solicitasem în mod expres să nu mai aibă niciun fel de legătură cu (...). În ziua de 15 februarie 2017, urmare a unei discuții purtate cu procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, i-am solicitat procurorului (...) să formuleze o cerere de încetare a activității sale în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru a nu fi periclitată imaginea instituției. Acesta a fost afectat de solicitarea pe care i-am adresat-o, arătând că se consideră o victimă a inculpaților care susțin o campanie de presă nedreaptă împotriva sa, însă a formulat cererea de încetare, înțelegând eventualele consecințe care ar putea fi suportate de instituție", a mai arătat Lucian Onea. Inspecția Judiciară a publicat, vineri, raportul de control privind măsurile întreprinse la Serviciul Teritorial Ploiești al DNA în vederea preîntâmpinării evoluției cazului referitor la procurorul Mircea Negulescu, raport aprobat prin hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în urmă cu o zi. Potrivit concluziilor raportului întocmit de Inspecția Judiciară, Mircea Negulescu și-a desfășurat activitatea în cadrul Serviciului Teritorial Ploiești al DNA în perioada 10 august 2015 — 16 februarie 2017, interval în care conducerea structurii de parchet nu a identificat "date și informații cu trimitere la eventuale disfuncționalități privind exercițiul atribuțiilor de serviciu și standardele de conduită specifice profesiei de magistrat". În urma situației constatate cu ocazia controlului tematic, Inspecția Judiciară a concluzionat că nu are propuneri de formulat, având în vedere că la DNA Ploiești "nu au fost identificate disfuncții privind exercițiul atribuțiilor profesionale în cauze penale sau manifestări ale procurorului (...), care să aducă atingere standardelor de conduită impuse magistraților, în timp ce acesta a activat în cadrul acestei structuri de parchet".