NAŢIONAL: Romgaz analizează posibilitatea de a săpa noi sonde în Marea Neagră

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Romgaz și partenerii săi din blocul petrolifer Trident analizează posibilitatea săpării de noi sonde, după ce explorările derulate până în prezent au demonstrat că există potențial pentru noi descoperiri de gaze în acel perimetru, a declarat, vineri, Vlad Pavlovschi director de dezvoltare afaceri din cadrul Romgaz, în cadrul unei conferințe pe teme energetice. El a relatat istoricul Romgaz în această asociere, după ce, în iulie 2010, Lukoil Overseas împreună cu compania Vanco International, devenită ulterior Panatlantic, au fost declarate câștigătoarele licenței de explorare-dezvoltare și exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi în perimetrele EX-29 Est Rapsodia și EX-30 Trident. La data de 19 iulie 2012, Romgaz a semnat un acord de Farm-Out cu cele două companii, devenind co-titular de acord petrolier, cu o cotă de 10% din drepturile și obligațiile celor două perimetre. Ulterior, Romgaz a ieșit din acordul petrolier pentru perimetrul Est Rapsodia. "În ceea ce privește perimetrul Trident, programul de lucrări minimal din faza I, trei ani, obligatorie, și faza II, doi ani, opțională, a fost îndeplinit, iar în prezent se află în derulare perioada de extindere a fazei a doua de explorare. Această extindere a fost necesară în vederea executării unor lucrări suplimentare de reprocesare, analize complexe de carotă și reinterpretarea și integrarea datelor geologice și geofizice disponibile până în prezent", a mai spus oficialul Romgaz. În perimetrul Trident au fost săpate două sonde, din care sonda Lira 1X a relevat o descoperire de gaze naturale de circa 30 de miliarde de metri cubi, potrivit lui Pavlovschi. "Evaluarea și integrarea rezultatelor, precum și calculul fezabilității economice, au confirmat că există un potențial semnificativ dincolo de volumul de gaze din domeniul Lira. Astfel, membrii asocierii derulează planificarea posibilului foraj al unor noi sonde de explorare și evaluare în vederea deschiderii mai multor prospecte, similare descoperirii Lira și, dacă rezultatele vor fi pozitive, ar putea oferi mai multe oportunități de explorare în blocul EX-30 Trident. De asemenea, se încearcă prin aceste lucrări asigurarea volumelor de resurse pentru etapele viitoare, care să securizeze opțiunile de dezvoltare și producție", a continuat directorul Romgaz. El a mai spus că, în semestrul întâi din 2017, producția totală de gaze a Romgaz a fost de 2,56 miliarde de metri cubi, în plus cu 16,5% față de aceeași perioadă a anului trecut și cu 3,7% mai mare față de buget. În trimestrul al doilea, producția a fost mai mare cu 49% față de perioada similară din 2016. "Performanța bună din acest an este datorată creșterii cererii de gaze, care a permis optimizarea valorificării gazelor și o bună gestionare a stocurilor", a arătat Pavlovschi. Aceasta după o diminuare cu 24% a producției în 2016, care a fost un an special, cu niște condiții vitrege în piață, cadrul de reglementare imprecis pentru constituirea stocurilor minime de gaze, cadrul fiscal nefavorabil producătorilor, temperaturi ridicate și cantitatea relativ mare de gaze proprii stocate la sfârșitul iernii 2015/2016, a mai susținut reprezentantul Romgaz.