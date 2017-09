NAŢIONAL: SRI este supus controlului parlamentar

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Serviciul Român de Informații subliniază că este o instituție supusă controlului parlamentar și că, în plus, are un Cod de Conduită Etică "asumat și implementat la toate nivelurile". "SRI este o instituție supusă controlului parlamentar, printr-o comisie dedicată activității sale. Am răspuns cu promptitudine și complet oricăror cereri venite din partea acesteia. Mai mult, au fost situații în care conducerea SRI a cerut audierea în cadrul acestei comisii parlamentare pentru a clarifica eventualele nelămuriri apărute în spațiul public. În plus, față de controlul intern și cel parlamentar, actuala conducere a SRI a elaborat și aprobat un cod de conduita etică care stabilește norme și limite foarte clare în ceea ce privește deontologia profesională a ofițerului de informații. La acest moment Codul de Conduita Etică este asumat și implementat la toate nivelurile Serviciului Român de Informații. Fidel misiunii asumate de a înfăptui securitatea națională, Serviciul Român de Informații îi asigură pe toți cetățenii României că nu are alt țel decât acela de a apăra interesele poporului român și de a respecta Constituția și legile țării", se precizează într-un comunicat postat vineri pe site-ul instituției. Tot vineri, Serviciul a informat că nu există cazuri în care să fi monitorizat din punct de vedere operativ dosare penale aflate pe rolul instanțelor de judecată. Potrivit comunicatului SRI, aceste precizări survin solicitărilor mass-media din ultima perioadă.