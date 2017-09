LOCAL: Explozia de pe Primaverii, cauzata de o hota

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Primele rezultate ale anchetei in cazul exploziei de pe strada Primaverii au fost comunicate de reprezentantii ISU si cauza pare a fi aprinderea unei acumulari de gaze din apartamentul barbatului de 71 de ani. Se pare ca acesta ar fi simtit mirosul de gaz si a oprit alimentarea cu gaz a apartamentului si a incercat sa porneasca hota pentru a aerisi incaperea. In acel moment, insa, pornirea hotei a provocat un arc electeic care a aprins punga de gaz acumulata in casa, provocand explozia.