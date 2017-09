SPORT: Alegerile pentru preşedinţia LPF vor avea loc pe 23 octombrie

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Alegerile pentru președinția Ligii Profesioniste de Fotbal vor avea loc în cadrul Adunării Generale programate în 23 octombrie, de la ora 12,00, actualul președinte Gino Iorgulescu anunțându-și, luni, într-o conferință de presă, candidatura pentru un nou mandat. Candidații trebuie să fie propuși de un club din Liga I, înscrierile urmând să se facă până la 7 octombrie. "Una dintre principalele condiții pentru a candida este aceea de a fi propus de un club din Liga I. Propunerile se fac cu 15 zile înainte de data alegerilor, adică până pe 7 octombrie. Conform statutului, candidatul trebuie să aibă cetățenie română, să aibă studii superioare de lungă durată cu licență, să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate și să nu fi fost declarat persona non grata de către Federația Română de Fotbal", anunțat secretarul general al LPF, Justin Ștefan. Președintele Gino Iorgulescu a menționat că își propune să facă mult mai mult dacă va câștiga un nou mandat la șefia LPF. "Am stabilit în Adunarea Generală de azi data alegerilor pentru președinția LPF. Așadar, alegerile vor avea loc pe 23 octombrie, ora 12,00. Eu am intenția să candidez din nou, dar aștept să văd dacă mă propune vreun club. Nu a fost totul perfect în acest mandat, tot timpul ai ce să-ți reproșezi. Au mai fost scăpări, dar vreau să fac în următorul mandat mai mult decât în acesta. Următorul mandat va fi de 5 ani, pentru că am modificat statutul, dar o persoană nu va putea avea mai mult de 2 mandate. Noi am făcut această modificare de statut când am devenit președinte. Aici erau mandate nelimitate, iar noi am luat modelul de la președinția României și am pus mandat de 5 ani, maximum 2. La FRF sunt 3 mandate maximum, de câte 4 ani. Nu am vrut să înăspresc condițiile de candidatură, să nu zică lumea că îmi fac eu avantaje. La federație însă s-au făcut niște schimbări care avantajează actualul președinte. Nu m-am gândit deocamdată să candidez la președinția FRF, eu vreau la LPF să meargă lucrurile foarte bine. În rest nu mă gândesc la nimic altceva", a spus el. Iorgulescu susține că în noul mandat va asigura cluburilor din Liga I aceeași sumă de bani din drepturile TV ca până acum și chiar mai mult. În prezent, conform actualului contract, cluburile încasează anual 27,5 milioane de euro. "M-am hotărât să candidez pentru că unele cluburi au insistat, dar până nu văd scris nu mă îmbăt cu apă rece. Apoi m-am asigurat că pot să refac contractul pentru drepturile TV începând de la aceeași sumă (n.r. — 27,5 milioane de euro net pe sezon) sau poate încă mai mare, pentru alți 5 ani. Am avut discuții cu cei care au preluat contractul de televiziune de la ISB (n.r. — compania Intel Sky Broadcast din Malta). Iar dânșii mi-au dat asigurări că se pot lua bani mai mulți. Mi-au spus că vor ca eu să candidez, iar dacă eu candidez se asigură noul contract, plecând de la banii care s-au luat până acum (n.r. — 27,5 milioane de euro net pe sezon). În plus, publicitatea să se vândă la comun și să se încaseze mai mulți bani. Cluburile acum nu au un marketing foarte bun și iau bani puțini din publicitatea pe leduri la meciuri sau ce mai au prin stadioane. Dânșii au făcut niște calcule și cluburile pot câștiga mai mult vânzând la comun drepturile TV și drepturile de publicitate pe stadioane", a precizat el. Referitor la o eventuală candidatură a lui Marius Stan, fost președinte al clubului de fotbal Oțelul Galați, Iorgulescu a afirmat: "Fiecare are șansa lui. E ca la examen, te prezinți, ai șanse. Vedem acum ce se va întâmpla, opțiunea cluburilor e cea mai importantă. Nu am informații de alți candidați, nu știu... prin presă s-au mai vehiculat niște nume. Așteptăm până pe 7 octombrie și vedem". Gino Iorgulescu (61 de ani) a fost ales președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) la 14 noiembrie 2013, cu 11 voturi, față de cele 7 primite de contracandidatul său de atunci, Dumitru Dragomir.