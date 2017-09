LOCAL: Săptămâna Mobilităţii Europene marcată la Botoşani

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Săptămâna aceasta comunitatea internaţională celebrează Săptămâna Mobilităţii Europene, iniţiativă dedicată transportului urban durabil, eveniment ce este marcat şi la Botoşani prin diferite activităţi organizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului.Desfășurată în acest an sub sloganul "Mobilitate nepoluantă, partajată şi inteligentă" ,campania încurajează folosirea celor trei moduri de transport durabil ,transportul public, transportul cu bicicleta și mersul pe jos .Astfel, pe tot parcursul acestei săptămâni se vor distribui materiale informative populaţiei, se va monitoriza nivelul de zgomot în intersecţiile principale din municipiu şi se vor susţine diferite activităţi în unităţile de învăţământ. Săptămâna Mobilităţii Europene reprezintă o oportunitate perfectă de a explica provocările cu care se confruntă orașele în efortul lor de a opera o schimbare la nivel comportamental și de a avansa pe calea elaborării unei strategii durabile în materie de transport.Săptămâna Mobilităţii Europene oferă oamenilor oportunitatea de a medita pe marginea adevăratei utilități a străzilor din orașe și de a dezbate soluții concrete de combatere a anumitor provocări, precum poluarea aerului și poluarea fonică, ambuteiajele, accidentele de circulație și problemele de sănătate. De la prima sa ediţie, în 2002, impactul Săptămânii Europene a Mobilităţii a crescut rapid, atât în Europa, cât şi în lume. În 2016, s-au înregistrat oficial in campanie2427 oraşe din 51 de ţări , dintre care 30 din România “Săptămâna Mobilității Europene atrage atenţia comunităţilor locale asupra efectelor negative asupra mediului și calității vieții pe care le au alegerile actuale în materie de mobilitate. Cetăţenii sunt încurajaţi să se gândească la opţiunile de transport disponibile şi să aleagă modalitatea adecvată de deplasare.”, a declarat dl. Eugen Mateciuc, director executiv al APM Botoșani.Comisia Europeană a stabilit două obiective majore pentru mobilitatea urbană: eliminarea treptată a autoturismelor care folosesc carburanți tradiționali din orașe până în anul 2050 și trecerea la o logistică urbană cu zero emisii în marile orașe până în anul 2030.