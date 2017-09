NAŢIONAL: Consumul de energie va fi acoperit în această iarnă în totalitate

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Temperaturile în această iarnă vor fi mai mici cu un grad decât cele din iarna anterioară, care a fost extrem de grea pentru sectorul energetic, însă consumul de energie va fi acoperit în totalitate, a declarat, marți, Doru Vișan, secretar de stat în Ministerul Energiei. "Estimăm o scădere a temperaturii cu un grad, o acoperire în totalitate a consumului, o repartizare pe toți producătorii, o analiză extrem de precisă a surselor și modul cum ne îndeplinim aceste obligații. Programul este în avizare la ministere, au fost inserate observațiile și ne așteptăm la o iarnă pe care, cu sprijinul producătorilor, a furnizorilor, cu sprijinul tuturor, să o trecem în condiții normale, fără abateri", a spus Vișan. El a fost prezent la deschiderea Târgului Național de Energiei, organizat de Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), în cadrul căruia opt furnizori de energie au prezentat ofertele lor pentru consumatorii casnici, în contextul liberalizării totale a pieței de la 1 ianuarie 2018. Vișan a precizat, în acest context, că, iarna trecută, unii furnizori nu au făcut decât să-și maximizeze profitul, punând în pericol siguranța sistemului energetic. "În iarna extrem de sensibilă pe care am trecut-o, furnizorii au avut două abordări, una serioasă, care a pus în prim-plan siguranța sistemului energetic, din partea unor furnizori care, în acest context, și-au sacrificat interesul financiar în scopul acestui deziderat și cărora le cer în continuare sprijinul și pentru iarna viitoare. Am avut, din păcate, și o a doua abordare, a unor furnizori care au pus în prim-plan doar interesul financiar, lăsând rezolvarea siguranței sistemului energetic în seama Transelectrica și a producătorilor de energie electrică", a arătat oficialul ministerial. Dispeceratul Energetic Național se așteaptă ca în această iarnă să avem o situație similară cu cea de iarna trecută, când au existat consumuri-record de electricitate și de gaze naturale, ca urmare a temperaturilor extrem de scăzute (minus 15-20 de grade) înregistrate pentru o perioadă de 7-10 zile, potrivit proiectului privind Programul energetic pentru iarna 2017 — 2018, elaborat de Ministerul Energiei. "Pentru vârfurile de sarcină previzionate pentru iarna 2017-2018, Dispecerul Energetic Național a realizat balanța producție — consum în care a fost luat în considerare un scenariu plecând de la următoarele ipoteze: înregistrarea unei perioade de 7-10 zile geroase, cu temperaturi de minus 15 — 20 grade C); structura producției la vârful de seară fără aportul centralelor eoliene și fotovoltaice (limitări naturale sau dictate de protecții tehnologice), cu reduceri de putere, până la opriri, ale centralelor pe gaze naturale (presiuni mici în rețeaua de transport gaze naturale); la vârful de consum, valoarea medie maximă orară considerată este de 9.750 MW (identic cu cea înregistrată în ianuarie 2017. Valoarea maximă instantanee a fost de 9.991 MW)", se arată în textul Programului de iarnă. În ceea ce privește energia electrică, a fost analizată o perioadă de 6 luni, respectiv de la 1 octombrie 2017 la 31 martie 2018, pentru care Comisia Națională de Prognoză a prevăzut o creștere a consumului mediu cu 2,4%, iar Dispecerul Energetic Național a prevăzut o creștere a acestuia cu 1,2% față de realizările perioadei similare 2016 — 2017. "Ținând cont de evoluția consumului de energie electrică din perioada 1 ianuarie — 1 septembrie a.c., de inexistența unor semnale privind apariția de noi agenți economici cu consum relevant de energie electrică, de scenariul DEN (Dispeceratul Energetic Național — n.r.) care ia în considerare o corecție a influenței temperaturilor medii lunare mai scăzute cu 1-2 grade C, estimarea de creștere medie a consumului luat în calcul pentru perioada 15 noiembrie 2017 — 15 martie 2018 este de 1,1% față de realizările perioadei similare aferente Programului de iarnă anterior", potrivit documentului. Astfel, cantitățile de combustibili prevăzute în balanța de combustibili au fost estimate pentru a face față unei creșteri medii față de anul trecut de până la 1,1% a consumului de energie electrică, în condițiile unei prognoze hidrologice rezervate, precum și în condițiile în care centralele termoelectrice, ce funcționează pe lignit, vor fi aprovizionate din timp cu cantitățile prevăzute. "Pentru a realiza stocurile de lignit, cel puțin la nivelul valorilor prevăzute în prezentul program de iarnă, este necesar ca toate exploatările și depozitele de cărbune aferente, inclusiv depozitul U.M.C. Roșia, din cadrul C.E. Oltenia, să fie funcționale, și, de asemenea, transportul pe calea ferată între cariere și centrale să se desfășoare în mod corespunzător", se mai arată în proiect. Iarna trecută, consumul țării de electricitate și gaze naturale a ajuns la recorduri istorice, după ce temperaturile au coborât foarte mult la începutul lunii ianuarie, iar gerul a ținut câteva săptămâni, cu temperaturi frecvente de minus 15-20 de grade. Tot în perioada ianuarie-februarie, prețul energiei s-a dublat pe bursă, ceea ce a dus în final la o scumpire a electricității pentru populație cu 8% de la 1 iulie 2017.